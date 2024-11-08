Документальний фільм "Підйомна сила" вже доступний до перегляду онлайн: де дивитись

8-го листопада на MEGOGO відбулася ексклюзивна прем'єра документальної стрічки "Підйомна сила", яка доступна у поштучній покупці. Цей унікальний фільм розкриває світ української армійської авіації, показуючи службу та подвиги військових авіаторів

"Підйомна сила" увійшла у топ-5 документальних фільмів за цей рік, що свідчить про значний інтерес глядачів до теми військової авіації. Документальний фільм став справжнім поглядом на внутрішній світ армійської авіації України, відкриваючи маловідомі аспекти служби пілотів, інженерів, авіанавідників та борттехніків, які щодня ризикують життям, захищаючи нашу країну з неба.

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Фільм "Підйомна сила" тепер доступний онлайн: подробиці

Режисером фільму виступив Олександр Стратієнко, а команда AEROTIM на чолі з авіатором Тімуром Фаткулліним зробила все можливе, щоб максимально реалістично показати умови та небезпеки, з якими стикаються військові.

Тімур Фаткуллін, капітан команди Aerotim, поділився зворушливим спогадом про реакцію глядачів після прем'єри:

"Під час прокату ми отримали багато приємних відгуків, але найбільше запам’яталися слова 12-річного хлопчика, передані його мамою: "Після перегляду цього фільму я почуваюся в безпеці, бо побачив, які у нас круті пілоти”. Цей відгук дав нам зрозуміти, що ми досягли того, чого прагнули – показали авіацію, хардкор, екшн і любов"

Фільм пропонує не лише візуально захопливі сцени, але й насичений ідеологічний зміст, у центрі якого – людяність. Це кіно не нав’язує штучного патріотизму, а натомість показує справжніх людей, їхні мрії, мотивацію та мужність. Автори зберегли щирість у розповіді про захисників неба, уникаючи надмірної ідеалізації, що робить стрічку емоційно близькою глядачеві.

Слухаючи відгуки, я зрозумів, що ми недарма вклали душу в цей фільм. Нам вдалося передати всі емоції – від авіаційного драйву до тендітної історії кохання і порятунку людей в оточеному Маріуполі. Це фільм про людей, які роблять неможливе можливим, про українських героїв, історії яких будуть надихати ще довго,

– зазначає режисер Олександр Стратієнко.

Команда AEROTIM разом із Фондом "Повернись живим" розпочали збір коштів для підтримки передових авіанавідників (ПАН) із 18-ї бригади армійської авіації. Метою є зібрати 1,2 млн грн для придбання спеціальних гарнітур із захищеним зв’язком, які забезпечать надійну координацію бойових операцій на передовій. Долучитися до збору можна за посиланням.

Дивіться "Підйомну силу" на MEGOGO у поштучній покупці та дізнайтеся більше про армійську авіацію України через призму реальних історій і разючих кадрів. Також, соціальна ініціатива MEGOGO "Дивись як Чутно" забезпечила переклад фільму на жестову мову, щоб люди з порушенням слуху мали доступ до контенту.