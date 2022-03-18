Фільм "Поводир" про часи Голодомору покажуть у понад 600 кінотеатрах США: куди підуть кошти

Український фільм про часи Голодомору "Поводир" вийде у широкий прокат у понад 600 кінотеатрах США. Як з'явилась така потрібна ініціатива з підтримки України, – читайте на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, разом із режисером фільму Олесем Саніним та продюсером Максимом Асадчим (Pronto Film), 13-го березня відбувся показ "Поводиря" у кінотеатрі Salem Cinema у містечку Сейлем, штат Масачусетс. Показ зібрав дві зали глядачів, а також його відвідали губернатор штату Масачусетс Чарлі Бейкер, член Конґресу США Сет Молтон та інші американські політики.

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Повернути стрічку про важкі часи Голодомору та колективізації від Олеся Саніна на американські екрани допомогли професор та керівник Українського кіноклубу Колумбійського університету Юрій Шевчук і президент Human & Civil Rights Organizations of America Маршал Строс.

А тепер створену за підтримки Держкіно особливу перлину українського кінематографа покажуть у понад 600 американських кінотеатрах. Американські глядачі зможуть побачити "Поводиря" у 45 штатах, що є досить небаченим масштабом для показу українського кіно за кордоном.

Держкіно переконує, що 100% коштів, що будуть виручені за квитки та пожертвувані під час показів, підуть організаціям, які зараз надають гуманітарну допомогу в Україні та українським біженцям, які постраждали від військової агресії Росії.

Після показу 13 березня на хвилях успіху стрічки у США низка голлівудських компаній безкоштовно запропонувала свої послуги з промоції та дистрибуції "Поводиря", а кількість сеансів фільму зростає кожного дня, адже все нові кінотеатри США та навіть Канади долучаються до цієї ініціативи.

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