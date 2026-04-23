У Києві презентували бойопік про Майкла Джексона: чому варто подивитися цей фільм

20 квітня у київському ТРЦ "Гуллівер" пройшов допрем'єрний показ бойопіку про короля попмузики, співака і танцюриста Майкла Джексона. Глядачі зібралися у кінотеатрі "Оскар".

В український прокат біографічна драма "Майкл" вийшла 22 квітня. Чому варто подивитися цей фільм, розповість 24 Канал.

Як пройшла презентація фільму "Майкл"?

У кінотеатрі "Оскар" зібралися шанувальники Майкла Джексона та представники українського шоубізнесу, серед яких Джамала, LAUD, Мішель Андраде, Golubenko, OKS, Ліза Бібікова та інші.

Для мене це епоха. Ця людина – це епоха, яка створила власний стиль. Його наслідують, але більше ніхто не зміг нічого подібного створити,

– сказала співачка Міла Нітіч у коментарі МУЗВАРУ.

Думки людей, що побували на допрем'єрному показі, розділилися. Комусь фільм сподобався, а комусь чогось не вистачило. Наприклад, як музичному оглядачу Роману Бутурлакіну.

Мені здається, критикам буде за що зачепитись, бо Майкл тут суто позитивний герой. Мені було цікаво, хоча чекав не лише історію сходження до слави, а і що було далі, бо тут Майкла показали суто як жертву, а не суперечливу особистість,

– написав він у Threads.

Бутурлакін додав, що бойопік "Майкл" показує шлях короля попмузики до слави. Водночас у стрічці не висвітлені скандали, в якій потрапляв Джексон, а також його особисте життя.

Чимало людей, які відвідали презентацію фільму про Майкла Джексона, дотрималися дрескоду та обрали вбрання у його стилі. До речі, серед них визначали найкращі образи.

Серед присутніх також був художник Даніель Скрипник, який співпрацював з барабанщиком легенди. Він втілив перформанс: танцював під Billie Jean та малював Джексона.

Чому варто подивитися фільм про Майкла Джексона?

Бойопік "Майкл" сподобається людям, яким цікаво дізнатися, яким було сходження Джексона до слави: від його дитинства до дорослого життя.

Цікаво, що короля попмузики на екрані чудово втілив його племінник Джаафар Джексон – син рідного брата Майкла – Джермейна Джексона.

Фільм починається з того, як батько Майкла Джексона створив гурт The Jackson 5, куди окрім нього входили його брати. Саме тоді розкрився співочий і танцювальний талант артиста.

Проте згодом Майкл захотів розвивати сольну кар'єру, що не дуже подобалося його батьку. У стрічці показано, як співак створював альбом Thriller, що зрештою став шалено популярний.

Джексон збирав величезні стадіони. Від його таланту та харизми шаленіли мільйони людей. Водночас співак не втратив людяність, зокрема відомо, що він допомагав важкохворим дітям.