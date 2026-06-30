Байопік про Майкла Джексона залишив "Оппенгеймера" позаду
Поки одні фільми борються за статус культового, "Майкл" просто тихо побив світовий рекорд.
Як повідомляє Variety, біографічна стрічка про короля попмузики зібрала 977 мільйонів доларів у прокаті – і це більше, ніж заробив "Оппенгеймер" зі своїми 975 мільйонами. Здавалося б, переплюнути ядерну бомбу складно. Та Джексону, схоже, це вдалося.
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Деталі зйомок фільму "Майкл"
Режисером стрічки став Антуан Фукуа, а головну роль виконав племінник самого Майкла – Джаафар Джексон. Сімейний підряд спрацював дуже сильно: із квітня фільм зібрав 370,2 мільйона доларів у США та ще 607,2 мільйона за кордоном. До позначки в мільярд лишилося зовсім трохи – питання часу, а не везіння.
Для студії Lionsgate це теж рекорд: "Майкл" обігнав навіть "Голодні ігри: У вогні", які довгий час вважалися найуспішнішим проєктом компанії. Тож не дивно, що там уже обговорюють сиквел – щонайменше один.
Висновок напрошується сам: легенди продовжують збирати аншлаги навіть через десятиліття після свого зникнення зі сцени. Залишається тільки спостерігати, скільки ще рекордів встигне побити цей біографічний фільм.
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