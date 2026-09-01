Maserati, сімейні драми та Аль Пачіно: що відомо про гучний фільм "Мазераті: Брати"

Італійська пристрасть, сімейні конфлікти та автомобілі, які стали символом розкоші. У мережі представили офіційний тизер біографічної драми "Мазераті: Брати" – історії братів Мазераті, які стояли біля витоків знаменитого автомобільного бренду.

Як повідомляє hollywoodreporter, фільм зняв Боббі Мореско, оскароносний сценарист "Зіткнення", а продюсує стрічку Андреа Ієрволіно, відомий роботою над проєктами, пов’язаними з Ferrari та Maserati.

Хто зіграв у фільмі

Акторський склад тут явно вирішив не економити на зірках. У стрічці зіграли Джессіка Альба, Мікеле Морроне, Сальваторе Еспозіто та Вінсент П’яцца.

А ще у фільмі з’являться Аль Пачіно, Ентоні Гопкінс та Енді Гарсія. Тож автомобілів буде багато, але конкуренцію їм за увагу глядачів цілком можуть скласти актори.

Про що "Мазераті: Брати"

Фільм розповість історію братів Мазераті, їхні амбіції, суперництво та шлях до створення одного з найвідоміших автомобільних брендів у світі.

Судячи з тизеру, на глядачів чекають ретроавтомобілі, Італія, великі пристрасті та сімейна драма. Тобто все, що потрібно для біографічного фільму, після якого навіть людина без водійських прав може раптом зацікавитися історією автопрому.

До слова, новий фільм Рідлі Скотта стартував у прокаті значно слабше, ніж очікували і зібрав смішну суму за перший вікенд..



