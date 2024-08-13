Майже 2 мільйони гривень за перший вікенд: українці в захваті від фільму про Назарія Яремчука

8 серпня, вийшов у прокат документальна біографічна драма "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Охочих поринути в історію та творчість легендарного співака Назарія Яремчука виявилося чимало.

Кінострічка, яка розповідає про становлення артиста, викликала позитивні відгуки та захват глядачів. Вже відома сума, яку вдалося зібрати за перший прокатний вікенд фільму.

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З'ясувалося, що кількість проданих квитків на "Яремчук: Незрівнянний світ краси" сягнула понад 11 тисяч штук. Тоді як бокс-офіс склав 1 869 635 гривень.

Дякуємо всім, хто підтримав кіно переглядом. А тих, хто ще не встиг відвідати кінотеатр – запрошуємо познайомитися зі славнозвісним голосом цілого покоління Назарієм Яремчуком,

– повідомив Film.Ua.

Що відомо про фільм

Кінострічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" знята за ініціативи доньки співака Марії Яремчук. Для артистки було важливо висловити пошану людям, які формували культуру та світогляд свого покоління.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що родина Назарія надала архівні матеріали, щоденники та листи, рядки з яких озвучені за допомогою штучного інтелекту у фільмі. Як зізналася Марія Яремчук, на початковому етапі вона взяла більшу частину витрат на виробництво стрічки на себе. Втім, згодом співпродюсер фільму, Максим Сердюк, домовився з представниками USAID про надання гранту на завершення кінокартини.

Нагадаємо, днями Марія Яремчук розповіла, чому Софія Ротару та Василь Зінкевич не з'явилися у фільмі. Син співачки відмовив дівчині з невідомих причин, а народний артист України не захотів бути героєм стрічки через непублічність.