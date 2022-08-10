Вбито 22 тисячі жителів, близько 100 тисяч – в окупації: вийшов 10-хвилинний тизер "Маріуполя"

Об'єднання українських продюсерів (ОУП) показало перший тизер документального фільму "Маріуполь. Невтрачена надія". Режисером картини виступив Максим Литвинов, а авторкою ідеї стала Тала Пристаєцька.

Стрічка, як повідомляють творці проєкту, покаже війну очима простих людей. Йдеться про те, що кіно є свідченням про російсько-українську війну українців, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення.

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"Маріуполь. Невтрачена надія": сюжет і тизер

Маріупольська журналістка Надія Сухорукова нотувала все, що бачила навкруги. Власне, на її щоденниках побудований фільм.

Все, що відбувається зараз – цього не повинно було статися у 21 столітті. Я хочу, щоб люди зрозуміли абсурдність ситуації та відчули, що через злобу, жорстокість та ненависть російських окупантів гинуть тисячі. Для мене важливо, щоб кожен злочин рашистів був зафіксований, і вони за все відповіли,

– зазначила Надія Сухорукова.

У стрічці ви не побачите жахливих кадрів війни, отже, не буде тиску на глядача. У картині – п’ять маріупольців розказують свій досвід життя у самому пеклі війни. Як повідомив режисер Максим Литвинов, у картині немає закадрового голосу, постановчих кадрів та наративу.

"Це фільм-правда мирних містян всередині війни. Вони розказують просто і без страху, що бачили, як відчували, що з ними відбувалося. Уявіть, кілька тижнів йшло системне знищення півмільйонного міста, і ці люди знаходились всередині цього. Ми свідомо не ставили страшні кадри, хоча вони у нас були, бо не хотіли емоційного нагнітання", – поділився він.

Головна героїня Надя – пересічна мирна людина, яка нікого не ненавиділа, і фільм відбиває цю інтонацію. "Маріуполь" може подивитися будь-хто і пережити, дізнатися те, як там було,

– доповнив Литвинов.

Продюсер фільму співзасновник ОУП, Володимир Бородянський, зазначив, що фільм наводить різкість на кордоні добра і зла: "Він про життя простих людей у місті, що знищує війна. Тут є диво народження під бомбами. Є побутовість очікування гіршого у підвалі філармонії. Є шок від розуміння масштабів варварства, біль втрати та пошук сил, щоб жити далі. А головне, у ньому є міць протистояти обставинам, які, здавалося б, повинні зруйнувати вщент".

Коли прем’єра

Восени 2022 року стрічку покажуть на телеканалах і ОТТ-платформах світу, наразі тривають перемовини із дистриб'юторами.

"Маріуполь. Невтрачена надія": дивіться тизер