Став популярним у всьому світі: який фільм про війну отримав премію Оскар

На жаль, у публічному просторі не так часто згадують про фільми на військову тематику, які мають статус документальних. Однак популярність до них приходить, коли стрічки отримують відповідне визнання на престижних рівнях.

Від так, на церемонії Оскар у 2024 році у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" переміг фільм українського режисера Мстислава Чернова – "20 днів у Маріуполі". 24 Канал розповість усе, що відомо про цю важливу перемогу.

До теми 4 видатні актори, які стали справжніми рекордсменами Оскара

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар: як це було?

Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко були одними з небагатьох представників ЗМІ, які залишились після початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі.

Упродовж 20 днів, які припали на лютий та березень 2022 року, журналісти задокументовували наслідки війни, злочини російських військових проти мирних жителів, а також бомбардування, голод, холод та численні втрати, які переживали люди.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Коли на церемонії оголосили, що переміг український фільм, на сцену вийшов Мстислав Чернов із командою й виголосив потужну промову.

Режисер зізнався, що ладен був би віддати цю нагороду, аби лише народ України більше не страждав.

Напевно, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників-українців, звільнила всіх українських військових і цивільних, які в полоні,

– сказав режисер.

Увесь зал стоячи аплодував команді. Це було вперше в історії, коли Україна отримала статуетку Оскара.

Нагадаємо, що український фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" міг би позмагатися в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" і цього року. Однак члени Американської кіноакадемії вирішили не включати стрічку до короткого списку номінантів на Оскар 2026 року.