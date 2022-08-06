"Кривава нафта" з Цимбалюком: вийшов трейлер фільму про опір українців під час війни

У мережі з’явився офіційний трейлер фільму про героїчний спротив українців "Кривава нафта" Джоні Київського. Одну з головних ролей зіграв Тарас Цимбалюк. Прем’єра фільму відбудеться у 2022 році.

Фільм має сім новел, кожна з яких ґрунтується на реальних історіях, які висвітлюють окремі аспекти війни: героїзм збройних сил України, воєнні злочини росії, трагедію дитини, сім’ю якої вбила росія.

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У мережі з’явився офіційний трейлер фільму про героїчний спротив українців "Кривава нафта"

Як повідомляє офіційний синопсис, 24 лютого 2022 року став чорним днем для усіх Українців. росія підступно вночі почала бомбардування і широкомасштабний наступ на Україну.

У ролях (озвучка включно):

Микола Валівоць,

Дар’я Легейда,

Тарас Цимбалюк,

Михайло Войчук,

Андрій Твердак.

Окрема увага у фільмі приділена питанню колаборації деяких іноземних політиків та бізнесменів з російським агресором. Багато хто йде на поступки російським терористам через дешеву російську нафту, – зазначив Джонні Київський.

Вартість російської нафти вимірюється не в доларах, євро чи рублях. Вона вимірюється життям українців,

– йдеться у відео.

"Кривава нафта" 2022: дивіться трейлер фільму

Саундтреком до фільму стала вже відома у всьому світі композиція "Ой у лузі червона калина" у виконанні українського гурту The Hardkiss.