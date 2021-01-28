Крістен Стюарт перевтілилась у принцесу Діану у фільмі "Спенсер": приголомшлива схожість

До 25-их роковин з дня смерті принцеси Діани готують новий художній фільм "Спенсер". Головну роль у стрічці зіграє Крістен Стюарт. І поки кіномани не уявляли актрису в ролі Леді Ді, у мережі презентували перший кадр зі зйомок, який приголомшив весь світ.

Джерело: Variety

Відомо, що режисером стрічки виступив Пабло Ларрейн, який і запропонував Крістен Стюарт роль принцеси Діани. Автор майбутньої стрічки переконаний: саме ця актриса, яка також має бунтівний характер, найкраще зіграє Леді Ді у непростій драмі.

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Однак користувачі мережі не були вражені від такого рішення, поки автори проєкту не опублікували перше фото зі зйомок фільму "Спенсер". На кадрі Крістен Стюарт постала з коротким світлим волоссям у стилі принцеси Діани. Окрім цього, актриса детально відтворила один з виходів Леді Ді, примірявши малиновий жакет, чорну блузу і капелюшок з чорною сіткою. В такому образі Крістен вразила мережу схожістю зі своєю героїнею.



Крістен Стюарт в образі принцеси Діани / Фото Just Jared

"Спенсер": коротко про фільм

Ще у 2020 році Пабло Лоррейн змусив весь світ заговорити про свій майбутній проєкт "Спенсер". Все тому, що кіномани не погоджувались з вибором головної актриси стрічки. У мережі гостро критикували Крістен Стюарт, зазначаючи, що вона не зможе зіграти Леді Ді. Та від активності хейтерів рішення Пабло Лоррейна не змінилось.

Фільм "Спенсер" розповість про один з найдраматичніших моментів у житті принцеси Діани. За сюжетом, Леді Ді проведе різдвяний вікенд 1991 року з королівською родиною. Саме в Норфолку принцеса вирішить розлучитись з Чарльзом.

Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона зрікається цього титулу, сценарій казки перевертається з ніг на голову,

– зазначив Пабло Лоррейн.

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До зйомок Крістен Стюарт готувалась упродовж кількох місяців. Актриса зізналась, що найскладнішим було емоційно підготуватись до цієї ролі та навчитись говорити з британським акцентом, який був у принцеси Діани.

"Це занурення в емоційне уявлення про те, ким була Діана в поворотний момент в її житті. Це болісне зусилля для неї – повернутися до себе, скласти всі ці частини, починаючи з прізвища Спенсер, оскільки Діана намагається триматися за те, що значить для неї це ім'я, що за ним стоїть", – прокоментувала актриса EW.

Прем'єра фільму "Спенсер" запланована на осінь 2021 року.