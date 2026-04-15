"Титанік" затонув 114 років тому: чому фільм про цю трагедію такий особливий

У ніч із 14 на 15 квітня 1912 року відбулась одна з найбільших трагедій – загибель "Титаніка", який називали кораблем, що не тоне. Понад 1,5 тисячі людей загинули.

Свого часу режисер Джеймс Кемерон вирішив зняти романтичну історію Джека та юної Роуз, пов'язавши її із загибеллю "Титаніка", – корабля, який вважався найбільшим пасажирським судном. Його фільм досі займає високі місця у світових рейтингах, і, мабуть, саме через цю історію світ продовжує пам'ятати про трагедію. Далі у матеріалі 24 Канал розповість цікаві факти про створення кінокартини, яка стала вічною класикою.

Цікаві факти про фільм "Титанік"

200 мільйонів доларів було витрачено у 1997 році на створення фільму. Спершу стрічці прогнозували провал, тому кіностудії відмовлялись від додаткових витрат. У результаті "Титанік" став найдорожчим фільмом свого часу. Крім цього, із розрахунку виходить, що 1 хвилина кінокартини коштувала понад 1 мільйон доларів (тривалість – 195 хвилин).

Коли фільм вийшов на екрани, то Кемерон наважився перезняти сцену , щоб відобразити точно нічне небо, яке було у момент загибелі "Титаніка". У ніч з 14 на 15 квітня 1912 року у небі не було Місяця. Тому режисер у 2012 році випустив 3D-версію, яка відтворює потрібну картину.

Щоб вивчити тему фільм, Джеймс понад десять разів пірнав на дно Атлантичного океану, щоб на власні очі побачити корабель.

"Титанік" / Кадр із фільму

Як відомо, Кемерон робить усе так, щоб воно по-справжньому було натуральним. Для фільму спорудили макет лайнера на 231 метр завдовжки . Для порівняння, довжина справжнього "Титаніка" – 269 метрів.

Крижана вода, у якій перебували актори, була холодною, але дещо теплішою, ніж в Атлантичному океані. Кейт Вінслет, яка зіграла Роуз, відмовилась від гідрокостюма, а після знімань ще й отримала переохолодження та захворіла на пневмонію .

. Портрет Роуз у кадрі насправді малював сам режисер. Там відзняті саме його руки, а не Леонардо Ді Капріо.

Портрет Роуз / Кадр із фільму

Коли на початку фільму Джек підіймається на борт корабля, то актор вигукнув імпровізовану репліку: "Я король світу!" . Від так вона увійшла до сотні найкращих цитат Американського інституту кіномистецтва.

Кемерон не хотів, щоб у фінальній пісні був вокал. Однак композитор Джеймс Горнер та Селін Діон записали її таємно. Коли режисер почув результат, то погодився залишити її саме такою. Диск із саундтреком до "Титаніка" розійшовся в усьому світі тиражем у 30 мільйонів копій.

"Титанік" став рекордсменом премії Оскар . Стрічка отримала 11 статуеток з 14 номінацій. Зокрема стрічку відзначили у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" (Джеймс Камерон), "Найкраща музика" та багато інших.

Ця стрічка стала першою в історії, яка змогла зібрати понад 1 мільярд доларів у прокаті. Після повторного релізу та 3D-версії збори перевищили 2 мільярди .

Стрічка триває 3 години 14 хвилин. Приблизно ж стільки часу тривало затоплення справжнього "Титаніка".

