Фільм українського режисера здобув перемогу на чеському форумі

Кінопроєкт українського режисера Сергія Лисенка “Лимани. Бій за рай” здобув головну нагороду чеського форуму документальних фільмів East Doc Platform. А також режисерську нагороду від Current Time TV.

Міжнародне журі у складі Асти Далман (SVT), Луїзи Швамборн (NEW DOCS) та Джейн Мот (The Whickers) підмітило "дуже сильні сцени, героїв та тему жадібності людини проти захисту світу природи".

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East Doc Platform проводився у Чехії 6 – 17 березня. Це один з найбільших документальних форумів Центральної та Східної Європи.

Щороку туди з'їжджаються продюсери, телекомпанії, дистриб’ютори та відбірники фестивалів з усього світу. Організовує це дійство Інститут документального кіно (IDF), Чехія.

"Лимани. Бій за рай": про що фільм

У фільмі Лисенка розповідається про боротьбу за збереження заповідної території Національного природного парку "Тузлівські лимани". Це унікальний природний комплекс на березі Чорного моря. Режисер екранізував багаторічну боротьбу "за лимани" захисників парку під керівництвом Івана Русева та Ірини Вихристюк.

"Лимани. Бій за рай": тизер фільму