Легкі фільми на вечір, які допоможуть розслабитись після робочого дня

У шаленому ритмі сучасного світу треба вміти зупинитися, перевести подих. Після насиченого робочого дня часто хочеться залишитись вдома, провести час у затишній атмосфері разом із рідними.

Чудовим варіантом для такого відпочинку може стати перегляд легкої комедії. Добірку саме таких стрічок сьогодні підготувало для вас Кіно 24.

Не пропустіть 10 серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці

"Коли ти вийдеш заміж?"

Першою у нашій добірці є романтична комедія, яка вже другий тиждень поспіль є найпопулярнішою на Netfix. Це стрічка з красивими локаціями, морським вайбом та шаленими пригодами. А особливого колориту додадуть улюблені актори: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк та інші. Тож якщо ви ще не бачили пригоди мистецтвознавиці Ксенії у Хорватії – гайда дивитись!

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф."

А як щодо бойовика? У 2024 році на Netflix вийшов чудовий фільм, де події відбуваються навколо детектива із Детройта – Акселя Фоулі. Через сорок років після першої справи в Беверлі-Гіллз він знову береться за справу, яка в нього виходить найкраще, – розкривати злочини й сіяти хаос. У головній ролі тут неперевершений Едді Мерфі.

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крашанка"

Великодні свята вже позаду, але ця українська комедія додасть позитиву у ваші дні будь-коли. За сюжетом, близькі родичі залізничника на пенсії, якого зіграв Станіслав Боклан, занепокоєні змінами його поведінки після початку повномасштабної війни. Однак вони не здогадуються, що чоловік має таємну місію, до якої залучає онука. Що ж вони задумали та чи вдасться реалізувати це?

"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму