Комедія з Тарасом Цимбалюком знову в лідерах: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix

На стримінговій платформі Netflix опублікували новий рейтинг фільмів, які зараз найпопулярніші серед українців. Вже другий тиждень поспіль на Netflix найчастіше дивляться нашу комедію "Коли ти вийдеш заміж?".

Що цікаво, одну з головних ролей у стрічці зіграв Тарас Цимбалюк – герой 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк". А повний рейтинг з 10 найпопулярніших фільмів дивіться далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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"Коли ти вийдеш заміж?"

Якщо шукаєте легкий фільм для вечірнього перегляду – ця комедія точно для вас. За сюжетом, мистецтвознавиця Ксенія розриває стосунки з нареченим і вирушає до моря, щоб відновити душевну рівновагу. Разом з нею їде подруга Лора – харизматична й безтурботна дівчина, яка бачить в мистецтві та житті те, що інші залишають поза увагою. Їхні пригоди починаються тоді, коли дівчата випадково натрапляють на картину Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?".

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Заручники у магазині Apple"

Друга в рейтингу напружена та емоційна історія про мужність, міць та відвагу. А також у цьому фільму показують істинну ціну виживання та страшні наслідки терору. За сюжетом, до центру обслуговування клієнтів в Амстердамі заходить озброєний чоловік. Він бере в заручники багатьох людей. Тим часом поліція намагається виконати всі умови, не допустивши жодної жертви.

"Заручники у магазині Apple": дивіться онлайн трейлер фільму

"Список мрій"

Щоб реалізувати дитячі прагнення, Алекс повертається до своїх колишніх мрій, через що опиняється в центрі непередбачуваної мандрівки. Лише з плином часу вона усвідомлює, що всі спроби досягти бажаного привели до початку чогось нового.

"Список мрій": дивіться онлайн трейлер фільму

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