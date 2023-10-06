"Велика прогулянка" вже в кінотеатрах: що треба знати про комедію, яка мала вийти 24 лютого 2022

5 жовтня в кінотеатрах відбулася довгоочікувана прем'єра української комедії "Велика прогулянка" виробництва FILM.UA Group. Фільм мав вийти у кінотеатрах ще 24 лютого 2022 року.

Через початок повномасштабної війни прем'єру відклали не невизначений час і ось, нарешті, вона відбулася. 24 Канал розповість, що відомо про нову комедію, яку точно варто переглянути всією сім'єю.

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Сюжет "Великої прогулянки"

Події розвиваються навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових і районних бізнесменів Наливайченків. Теплого весняного дня обидві родини відправляються "на шашлики" й опиняються на одній галявині, яку вважають "своєю". Між сім'ями виникає суперечка, ніхто не хоче поступитися місцем для приготування шашликів. Неочікувано для них на галявині з'являється корупціонер, якому байдуже на шашлики, адже на тій галявині він заховав свої гроші.

"Велика прогулянка": дивіться відео онлайн

Цей фільм – чудовий варіант для походу в кінотеатр всією сім'єю. Під час перегляду ви не лише насолодитеся українським кінематографом, а й відволічетеся від негативних думок.

Акторський склад

До зйомок долучилися чимало відомих українських акторів, серед яких:

Юрій Ткач;

Олена Кравець;

Андрій Ісаєнко;

Ірина Гатун;

Михайло Жонін та інші.

Також на екрані побачите знаменитих футболістів – Андрія П'ятова та Євгена Коноплянку, популярних артистів – Позитива, Вєрку Сердючку та її маму. Зазначимо, що саме Андрій Данилко записав саундтрек до фільму – "Є пропозиція".

Вєрка Сєрдючка – "Є пропозиція": дивіться відео онлайн