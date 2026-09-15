Цій комедії майже 40 років, а її досі люблять переглядати: одна з найкращих ролей Тома Генкса

У дитинстві майже кожен хоча б раз думав: от би швидше вирости – тоді вже точно можна буде робити все, що заманеться. Фільм "Великий" 1988 року дуже делікатно пояснив, чому з такими бажаннями краще бути обережними. Бо разом із власною квартирою та зарплатою чомусь безплатно додаються робота, рахунки й дорослі стосунки.

Саме ця стрічка стала одним із фільмів, які перетворили Тома Генкса на велику голлівудську зірку. І саме про йог остворення 24 Канал вирішив розповісти.

"Великий"

Рік: 1988

Жанр: комедія, фентезі, драма, романтика

IMDb: 7,3

Режисерка: Пенні Маршалл

У ролях: Том Генкс, Елізабет Перкінс, Роберт Лоджа, Джон Герд, Джаред Раштон, Девід Москоу.

Про що фільм "Великий"



Фільм "Великий" / Фото imdb



13-річний Джош Баскін страшенно хоче стати дорослим. На ярмарку хлопець загадує це бажання біля автомата Золтара – і наступного ранку прокидається у тілі приблизно 30-річного чоловіка.

Паніка триває недовго. Джош їде до Нью-Йорка, знаходить роботу в компанії з виробництва іграшок і завдяки своєму буквально дитячому погляду на продукцію швидко робить кар'єру. З'являються квартира, гроші й романтичні стосунки.

Як створювали фільм "Великий"

За даними Американського інституту кіно, сценаристи Енн Спілберг та Гері Росс придумали історію приблизно за годину, а вже за кілька днів після завершення сценарію продали його студії 20th Century Fox. Продюсером став Джеймс Л. Брукс.

Том Генкс від самого початку був фаворитом Пенні Маршалл на роль Джоша, але через зайнятість актора його участь була під питанням. Серед інших кандидатів називали Джеффа Бріджеса та Роберта Де Ніро. Зрештою творці вирішили дочекатися Генкса – і, як показала історія, це був непоганий випадок терпіння.

Щоб Генкс переконливо зіграв дитину, режисерка використовувала цікавий прийом. Девід Москоу, який виконав роль юного Джоша, програвав сцени так, як поводився б його персонаж, а Генкс спостерігав за його рухами та манерами й переносив їх у свою гру.

Те саме величезне піаніно



Фільм "Великий" / Фото imdb



Одна з найвідоміших сцен фільму – Джош і власник компанії Макміллан грають ногами на величезному підлоговому піаніно в магазині FAO Schwarz у Нью-Йорку.

Для Тома Генкса та Роберта Лоджі підготували дублерів, якщо актори не впораються з хореографією. Але обидва вирішили принципово виконати номер самостійно – і зробили це.

А сцена, де Джош їсть маленький качан кукурудзи так, ніби це звичайна велика кукурудза, взагалі була імпровізацією Генкса.

Кілька цікавих фактів про фільм "Велики"



Фільм "Великий" / Фото imdb

Спочатку Енн Спілберг хотіла назвати фільм "Коли я виросту", але Гері Росс запропонував значно простіше – "Великий".

Бюджет картини становив приблизно 18 мільйонів доларів, а світові збори перевищили 151 мільйон доларів.

Успіх став історичним і для Пенні Маршалл: вона стала першою жінкою-режисеркою, чий фільм зібрав понад 100 мільйонів доларів у США.

А Том Генкс за роль Джоша отримав свою першу номінацію на "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Сам фільм мав ще одну номінацію – за оригінальний сценарій Гері Росса та Енн Спілберг.

А нещодавно ми розповідали про створення іншого фільму з Томом Генксом - "Зелена миля".