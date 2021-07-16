Фільм Вонга Карвая "Чунцінський експрес" покажуть в українських кінотеатрах у липні
Джерело:24 канал
Компанія "Артхаус Трафік" продовжує випуск світової кінокласики на екрани українських кінотеатрів. 29 липня стартують покази відреставрованої версії кіношедевру "Чунцінський експрес" Вонга Карвая. Презентовано український трейлер.
"Чунцінський експрес" – кримінальна романтична комедія, еталон стилю Вонга Карвая, режисера кіношедеврів "Любовний настрій" і "2046". Про це повідомляє пресслужба фільму "Артхаус Трафік".
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Сюжет фільму
Дві паралельні історії розгортаються довкола забігайлівки в торговельному кварталі Гонконгу. Герой першої новели, полісмен, що страждає від розриву з коханою, раптово закохується в таємничу білявку з темним минулим. Герой другої новели – теж полісмен – також нещодавно пережив розлучення, а зараз підозрює, що хтось навідується до його помешкання, коли його немає вдома.
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Що ще відомо про стрічку "Чунцінський експрес"?
Прем’єра картини відбулася в 1994 році на Міжнародному кінофестивалі в Локарно, де вона була номінована на головний приз – "Золотого леопарда". Спеціально для просування стрічки в США Квентін Тарантіно в 1995 заснував дистриб'юторську компанію. На майбутніх кінотеатральних показах демонструватиметься новітня 4К-реставрація, створена під особистим контролем Вонга Карвая.
Картина входить до багатьох престижних рейтингів, зокрема "100 найкращих фільмів" за версією журналу Time і "1000 фільмів, які треба подивитися, перш ніж померти" за версією The Guardian. Рейтинг стрічки на сайті Rotten Tomatoes становить 89% (93% – серед глядачів).
Прем’єра в кінотеатрах
Кінотеатральні покази "Чунцінського експресу" розпочинаються 29 липня й відбудуться в таких містах:
- Київ;
- Дніпро;
- Полтава;
- Львів;
- Житомир;
- Маріуполь;
- Миколаїв;
- Херсон;
- Кривий Ріг;
- Харків;
- Чернігів;
- Одеса.
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Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.