Трилер та жахи "У пастці" зняв режисер-дебютант С. К. Дейл, за сценарієм досвідченішого Джейсона Карві, за плечима якого участь у 6 проєктах. Про це повідомляє пресслужба фільму Kinomania Film Distribution.

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Сюжет трилеру "У пастці"

Емма (Меган Фокс) та її чоловік Марк святкують річницю в будиночку біля озера. Після романтичного вечора Емма прокидається прикутою наручниками до мертвого тіла свого чоловіка. Сама і вдалині від цивілізації, вона зіткнеться з жахливими та акуратно спланованими пастками. Чи зможе Емма вибратися з цього жахливого місця живою, або ж покійний чоловік потягне її за собою?

"У пастці" 2021: дивіться трейлер

Акторський склад

Меґан Фокс (дилогія "Трансформери");

Каллен Мулвей ("Месники: Завершення");

Овен Мекен ("Ті, що летять крізь ніч");

Джек Рот ("Богемна рапсодія");

Амл Амін;

Лілі Річ.



Меган Фокс у хорорі "У пастці" / Фото Kinomania Film Distribution

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Знімальний процес

Про старт робіт оголосили в лютому 2020 року. Тоді планувалося, що зможуть одразу приступити до зйомок, проте їх довелося переносити через пандемію. Фільмувати почали лише в серпні 2020 року в Софії, столиці Болгарії.

Прокат в Україні: 23 – 29 вересня 2021