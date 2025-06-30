23 червня 2024 року відбулася прем'єра українського фільму "Яремчук. Незрівнянний світ краси", який став однією з найкасовіших документальних стрічок в Україні. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, у чому секрет успіху цієї кіноісторії.

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"Яремчук. Незрівнянний світ краси" – один із найвизначніших українських фільмів

"Яремчук. Незрівнянний світ краси" – найкасовіший документальний фільм в Україні. Він став успішнішим навіть за оскароносну стрічку Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Відомо, що всього за три тижні прокату стрічка зібрала майже 10 мільйонів гривень.

Фільм присвячений життю та творчості легендарного українського артиста Назарія Яремчука. І це, мабуть, одна з перших причин, чому стрічка має такий успіх. В українському суспільстві є глибокий інтерес до його постаті та внеску в нашу культуру. Пісні Яремчука були актуальними 10 років тому і залишаються актуальними сьогодні.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

На успіх стрічки також вплинуло те, як творці працювали над фільмом. Вони отримали доступ до особистих відео, фотоальбомів і щоденників, що надало стрічці унікальності та глибини. Окрім того, відомо, що автори озвучили щоденник Яремчука за допомогою штучного інтелекту. Вони зібрали ексклюзивні сімейні кадри та спогади рідних і колег. Усе це неабияк зацікавило українських глядачів, тож вони охоче вирушили до кінотеатрів, аби переглянути фільм.

Відомо, що Назарій Яремчук – це не просто історія однієї людини, а цілої країни. Тож, спостерігаючи за його особистісним зростанням, ми бачимо розвиток не лише постаті артиста, а й України загалом. Яремчук – це музичне обличчя України, яке безперечно заслуговує на повагу та визнання. Саме так фільм "Яремчук. Незрівнянний світ краси" здобув шалений успіх.