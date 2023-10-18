Такий лише один: за який фільм Леонардо Ді Капріо отримав Оскара
Легендарного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо 5 разів номінували на Оскар. Вперше це було у 19 років, однак тоді йому не вдалося отримати бажану статуетку.
Однак це не завадило акторові отримати світове визнання та шалену популярність. За час своєї кар'єри Ді Капріо працював з найкращими режисерами усіх часів: Джеймсом Кемероном, Стівеном Спілбергом, Мартіном Скорсезе, Квентіном Тарантіно та іншими. І у 2016 році йому таки вдалося вибороти перемогу на премії Оскар, повідомляє 24 Канал.
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Фільм, за який Леонардо Ді Капріо отримав Оскара
У 2015 році відбулася прем'єра стрічки Алехандро Гонсалеса Іньярріту – "Легенда Г'ю Гласса" (оригінальна назва – The Revenant). У цьому фільмі Леонардо Ді Капріо зіграв головну роль, за яку був номінований на Оскар. Тож у 2016 році Леонардо таки отримав довгоочікувану статуетку від найпрестижнішої премії від Американської академії кіномистецтва за "Найкращу чоловічу роль".
Фільм "Легенда Г'ю Гласса" не є легким для сприйняття, однак вас точно вразить приголомшлива гра акторів. У центрі сюжету – Г'ю Гласс, який разом з сином супроводжує групу мисливців. Під час роботи на них нападають індіанці, тож вижити вдається лише кільком членам команди. Дорогою головний герой стикається з великою ведмедицею, яка завдає йому шкоди.
Нещадні мисливці вбивають сина Гласса, а його самого залишають помирати у лісі. Однак чоловік не здається і прагне за будь-яку ціну помститися вбивцям найріднішої людини.
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Фільми, за які Леонардо Ді Капріо номінували на Оскара
У фільмографії актора є багато достойних робіт. За роки кар'єри у кінематографі він ще чотири рази боровся за перемогу на Оскарі, однак ці спроби були невдалими. Ді Капріо був номінантом на премію після ролей у таких фільмах:
- "Що гнітить Гілберта Грейпа" – зіграв 18-річного розумово відсталого хлопця, який може померти в будь-яку хвилину.
- "Кривавий діамант" – зіграв молодого контрабандиста, який збуває алмази в Сьєрра-Леоні під час громадянської війни в кінці 90-х.
- "Авіатор" – зіграв ексцентричного і темпераментного Говарда Г'юза.
- "Вовк з Уолл-стрит" – роль харизматичного і захопленого грошима брокера Джордана Белфорта.