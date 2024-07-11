Рідкісна романтична комедія, яка підкорить серця: фільм "Забери мене на Місяць" вийшов у кіно

Американська романтично-комедійна драма "Забери мене на Місяць" вийшла у прокат у багатьох країнах. Прем'єра фільму зі Скарлетт Йоганнссон та Ченнінгом Татумом відбулась сьогодні, 11 липня.

Романтична комедія розповідає про події, що відбуваються на тлі історичної посадки на Місяць космічного корабля "Апполон-11". Кіно 24 розповість про стрічку детальніше.

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Про що фільм "Забери мене на Місяць"

Імідж компанії NASA практично зазнає краху. У цю мить виправляти ситуацію береться маркетологиня Келлі Джонс, яка вирішує розпочати перспективну промокампанію. З іншого боку це ускладнює роботу всім працівникам NASA.

Місія надто важлива, щоб її провалити, а тому Білий Дім хоче, щоб Келлі зробила запасний варіант – фальшиве приземлення. Тим часом між відповідальним за запуск "Аполлона-11" та фахівчині з маркетингу зав'язуються стосунки.

"Забери мене на Місяць": дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що NASA підтримувало виробництво стрічки. Ті, хто працював за часів програми Аполлон, були технічними радниками під час знімань. Ченнінг Татум, який зіграв головну роль, самостійно виконує більшість трюків у фільмі.

Важливо додати, що насправді фейкового висадження на Місяць не планувалося. Однак творці постарались максимально відтворити атмосферу праці над запуском.

Як оцінюють критики

– 6.7/10– 6.2/10– 52/100

Критики називають фільм "рідкісною романтичною комедією 21-століття", адже тут присутні не лише сердечні справи, але фігурує інтелект та знання. Це означає, що фільм буде цікаво передивлятися кілька разів. Крім того, хімія між головними героями "достатньо переконлива". Фінал стрічки достатньо очевидний, але від цього фільм не стає менш цікавим.

Водночас у Guardian були більш жорсткими й назвали фільм "безжально посереднім і неправильно оціненим". На думку кіноекспертів, справжні досягнення місії знецінили. Водночас фільм варто подивитись хоча б для того, щоб самостійно скласти враження про неї.