Український фільм про Донбас став лауреатом премії в США

Документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" режисерки Ірини Цілик виборола кінонагороду в США. Фільм став лауреатом Cinema Eye Honors 2021.

Американська премія Cinema Eye Honors 2021 була заснована для відзначення майстерності та інноваційності в документальному кіно. Тому перемога української стрічки "Земля блакитна, ніби апельсин" свідчить про те, що вітчизняні режисери стрімко розвиваються та стають на рівень з роботами видатних документалістів.

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"Є причина святкувати не тільки прихід весни! "Земля блакитна, ніби апельсин" отримала престижну нагороду Cinema Eye Honors 2021... Вітаємо всю нашу неймовірну команду!" – написали представники стрічки у фейсбуці



"Земля блакитна, ніби апельсин" отримала премію в США / Фото Facebook / @TheEarthIsBlueAsanOrange

"Земля блакитна, ніби апельсин": коротко про фільм

Фільм став дебютною повнометражною стрічкою режисерки Ірини Цілик. Однак це аж ніяк не завадило "Землі блакитній, ніби апельсин" вибороти престижні закордонні нагороди. Зокрема, фільм став лауреатом премії Sundance, а також отримав відзнаки на кінофестивалях України, Польщі, США, Швейцарії.

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У стрічці "Земля блакитна, ніби апельсин" показали історію війни на Донбасі крізь призму звичайної української сім'ї. Ганна з 4 дітьми залишилась жити у "червоній зоні" та ледь не щодня спостерігає обстріли в Красногорівці. Попри страшні реалії жінка з дітьми знайшла особливе заняття: вони створюють і монтують ролики про війну. Родина не втрачає життєрадісності, грає на музичних інструментах та разом проводить дозвілля.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться трейлер