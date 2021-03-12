Український фільм про Донбас став лауреатом премії в США

Джерело:Держкіно
Документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" режисерки Ірини Цілик виборола кінонагороду в США. Фільм став лауреатом Cinema Eye Honors 2021.
Американська премія Cinema Eye Honors 2021 була заснована для відзначення майстерності та інноваційності в документальному кіно. Тому перемога української стрічки "Земля блакитна, ніби апельсин" свідчить про те, що вітчизняні режисери стрімко розвиваються та стають на рівень з роботами видатних документалістів.
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"Земля блакитна, ніби апельсин" отримала премію в США / Фото Facebook / @TheEarthIsBlueAsanOrange
Фільм став дебютною повнометражною стрічкою режисерки Ірини Цілик. Однак це аж ніяк не завадило "Землі блакитній, ніби апельсин" вибороти престижні закордонні нагороди. Зокрема, фільм став лауреатом премії Sundance, а також отримав відзнаки на кінофестивалях України, Польщі, США, Швейцарії.
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У стрічці "Земля блакитна, ніби апельсин" показали історію війни на Донбасі крізь призму звичайної української сім'ї. Ганна з 4 дітьми залишилась жити у "червоній зоні" та ледь не щодня спостерігає обстріли в Красногорівці. Попри страшні реалії жінка з дітьми знайшла особливе заняття: вони створюють і монтують ролики про війну. Родина не втрачає життєрадісності, грає на музичних інструментах та разом проводить дозвілля.
"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться трейлер