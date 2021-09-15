Фільм "Зіткнення" може стати претендентом на Оскар-2022

У "Зіткненні" є чимало несподіваних моментів, які додають стрічці цікавості та тримають глядача в напрузі. Фільм справді вартий того, щоб його переглянули. Початок – звичайний науково-фантастичний трилер, але він не втрачає напруги та інтриги протягом усієї стрічки.

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Сюжет "Зіткнення"

Колишній морський піхотинець Малік Хан вміє бачити небезпеку та оцінювати можливі ризики. Одного разу він побачив інопланетних жуків, які непомітно захоплювали контроль над людьми. Чоловік не здатен захистити увесь світ, але він може захистити двох маленьких синів. Заради цього він навіть викрадає їх з будинку ексдружини.

Кожен рух Маліка Хана наповнений магнетизмом і загадковістю. У фільмі він не лише захисник, а й батько – він грається з синами й так само вміло захищається від гібрида людини й комахи.

Увесь фільм напруження не зникає, а ось фінал творці стрічки вирішили зробити не таким трагічним, яким він міг би бути. Все для того, щоб трилер привертав увагу більшої кількості поціновувачів кінематографу.



Постер фільму "Зіткнення" / Фото Amazon Prime Video

Локація зйомки

Оператором фільму став Бенджамін Кракун, який поєднав неймовірні пейзажі Каліфорнії та Невади з видами закинутих шахт і маленьких міст. Напружена атмосфера американського містечка, у якому відбуваються всі дії, лякає та водночас зачаровує глядача. Особливої загадковості додає музика кінокомпозитора Джеда Курзеля, яка лунає протягом усього фільму.

Блискуча гра акторів, режисерська та операторська роботи допомогли "Зіткненню" стати одним з найамбіційніших фільмів цього року. Тому стрічка може забрати головну кінонагороду – Оскар.

Прем'єра фільму відбулася 3 вересня на фестивалі в Теллуріді. На екрани він має вийти 10 грудня.