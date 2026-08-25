Найкращі романтичні комедії 00-х років, які раніше обожнювали всі

Почуття ностальгії – це те, що іноді потрібно всім без винятку. Час від часу такі емоції виникають під час перегляду фільмів, які постійно показували по телебаченню, а сюжетні лінії здавались нам геніальними.

24 Канал далі у матеріалі розповість про такі фільми, які сьогодні можуть здатись безглуздими, але раніше їх просто обожнювали за легкий гумор і простоту.

"Історія Попелюшки", 2004

Рейтинг IMDb: 6,0

Сем живе з мачухою та зведеними сестрами. Коли помер її батько, то нові родичі швидко перетворили дівчину на хатню робітницю. Якось вона знайомиться онлайн з таємничим хлопцем, не знаючи, що це її популярний однокласник Остін. Коли про все стає відомо, то Сем змушена нарешті протистояти мачусі та почати жити власним життям.

"Історія Попелюшки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Освідчення", 2009

Рейтинг IMDb: 6,8

Маргарет Тейт працює редакторкою. Вона дізнається, що її збираються депортувати з США, тому вона вирішує збрехати, що заручена за свого колегу Ендрю. Щоб переконати імміграційну службу, "пара" вирушає разом на Аляску, де Маргарет має грати роль майбутньої нареченої.

"Освідчення": дивіться онлайн трейлер фільму

"Це все вона", 1999

Рейтинг IMDb: 6,0

Популярний школяр Зак укладає парі, що зможе перетворити непомітну та замкнуту Ленні на королеву балу після того, як його кидає дівчина. Поступово хлопець дізнається, що за непримітною зовнішністю Леслі ховається талановита та цікава дівчина, і його ставлення до неї кардинально змінюється. Та зрештою вона дізнається про укладене парі.

"Це все вона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дівчина мого найкращого друга", 2008

Рейтинг IMDb: 5,8

Головний герой має чи то цікаве захоплення, чи то роботу. Коли його клієнти розходяться з дівчатами, він починає з ними зустрічатись і поводиться настільки жахливо, що вони повертаються до своїх колишніх із вдячністю. А коли до нього звертається найкращий друг і просить повернути колишню Алексіс, він несподівано закохується у неї сам. Тепер доведеться обирати між дружбою, репутацією та почуттями до дівчини.

"Дівчина мого найкращого друга": дивіться онлайн трейлер фільму

Також до цього списку варто додати і такі фільми:

"Нетямущі";

"Кохання з повідомленням";

"Mamma Mia!";

"27 весіль";

"Щоденник Бріджит Джонс";

"Так, можливо".

І ще не пропустіть найкращу комедію усіх часів, яку обожнюють мільйони. У головній ролі – Мерилін Монро.