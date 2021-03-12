Фільми 2021 року, які вже можна дивитись онлайн

Якщо ви вже втомились від класики Голлівуду, тоді пропонуємо оцінити нові фільми 2021 року. Всі стрічки з добірки доступні для перегляду онлайн. Та чи обирати ліцензовані сайти, чи піратські – справа за вами.

Детективи, бойовики чи зворушливі драми: у мережі доступні фільми різних жанрів. Тому кожен зможе обрати фільм на власний смак чи настрій.

Не пропустіть Найгучніші прем'єри 2021 року, на які чекає весь світ

"Малкольм і Марі"

Дата виходу – 5 лютого 2021 року

Рейтинг IMDb – 6,7

Актори: Зендея, Джон Девід Вашингтон

Зворушлива драма розкаже про один день з життя голлівудського режисера і його коханої дівчини. Після гучної прем'єри нового фільму Малкольм повертається з Марі додому, очікуючи на результати огляди критиків. Дівчина розпочинає розмову про їхні стосунки, що кардинально змінює хід затишного вечора.

"Малкольм і Марі": дивіться трейлер

"Перспективна дівчина"

Дата виходу – 4 лютого 2021 року

Рейтинг IMDb – 7,5

Актори: Кері Малліган, Лаверн Кокс, Адам Броді, Бо Бернем

Перед глядачами розкриється історія Кассандри Томас, яка колись мріяла стати медиком, однак через трагічну історію в минулому пішла з університету і почала працювати баристою. А вже вночі красуня одягає стильне вбрання і вирушає в найближчий бар, де вдає із себе п'яну. Тоді неодмінно "хороший" хлопець вирушає їй на порятунок, з чого і починається гра Кассандри. Та чому головна героїня робить це і чим це обернеться для неї – глядачі будуть вражені від розв'язки сюжету.

"Перспективна дівчина": дивіться трейлер

"Дрібниці"

Дата виходу – 4 лютого 2021 року

Рейтинг IMDb – 6,3

Актори: Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рамі Малек, Наталі Моралес

А от фільм "Дрібниці" триматиме глядачів у напрузі з першої і до останньої хвилини. За сюжетом, у Лос-Анджелесі орудує небезпечний серійний вбивця, який не залишає після себе слідів. В розпал розслідування до міста приїжджає заступник шерифа Керн Джо Дікон, який випадково долучається до справи і стає напарником талановитого детектива Джима Бакстера. У них з'являється підозрюваний, однак секрети минулого Діка можуть завадити довести провину маніяка, адже кожна дрібниця тут – на вагу золота.

"Дрібниці": дивіться трейлер

"Поїздка до Америки 2"

Дата виходу – 5 березня 2021 року

Рейтинг IMDb – 5,4

Актори: Едді Мерфі, Джеймс Ерл Джонс, Шарі Хедлі, Арсеніо Хол

Для любителів комедій Голлівуд пропонує переглянути фільм "Поїздка до Америки 2". Стрічка стала продовженням культової історії про принца Акіма, який має очолити африканську країну Замунду. Перед коронацією він дізнається, що у США живе його син – хлопець на ім'я Лавель. Акім повинен розшукати свого нащадка, про що просить його батько.

"Поїздка до Америки 2": дивіться трейлер

"Афера Олівера Твіста"

Дата виходу – 18 лютого 2021 року

Рейтинг IMDb – 3,9

Актори: Рафф Лоу, Ріта Ора, Майкл Кейн, Ліна Гіді, Ноель Кларк

"Афера Олівера Твіста" не зуміла вразити глядачів під час кінотеатральних показів. Наразі ж стрічка доступна для перегляду онлайн. За сюжетом, талановитий художник долучається до кримінальної банди, яка має хитрий план пограбування. Погоджується він на авантюру завдяки красуні, яка переконує його, що злодії мають свій мотив у цій справі.

"Афера Олівера Твіста": дивіться трейлер

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"Біллі Айліш: Світ якийсь розмитий"

Дата виходу – 18 лютого

Рейтинг IMDb – 7,9

Доступний для перегляду і документальний фільм "Біллі Айліш: Світ якийсь розмитий". Стрічка про артистку сподобалась не тільки її прихильникам, але й кіноманам, які із захватом переглянули історію про підліткові проблеми дівчини, яка раптово стає всесвітньо відомою.

"Біллі Айліш: Світ якийсь розмитий": дивіться трейлер

"Блаженство"

Дата виходу – 5 лютого 2021 року

Рейтинг IMDb – 5,3

Актори – Сальма Гаєк, Овен Вілсон

Життя Грега після розлучення було досить сірим і нудним. Тому зустріч з красунею Ізабель кардинально змінює його будні. Жінка живе на вулиці та переконана, що засмічений світ довкола – це всього лише чудова комп'ютерна симуляція. Та чи насправді це так, чи це всього лише божевільні вигадки Ізабель – дивіться у фільмі "Блаженство".

"Блаженство": дивіться трейлер

"Аферистка"

Дата виходу – 18 лютого 2021 року

Рейтинг IMDb – 6,6

Актори: Розамунд Пайк, Пітер Дінклейдж, Ейса Гонсалес, Кріс Мессіна, Даян Віст

На цю авантюрну стрічку чекали чи не всі кіномани. У центрі подій "Аферистки" опиниться Марла – цинічна юристка, яка знайшла законний спосіб, як збагачуватись і не нести за це відповідальності. Жінка шукала пенсіонерів, для яких через суд ставала опікуном та спустошувала їхні рахунки. І чергова жертва афери мала бути теж легкою наживою, однак виявилось, що син Дженніфер Пітерсон є кримінальним авторитетом, який не дасть зловмисниці завдати шкоди його мамі.

"Аферистка": дивіться трейлер