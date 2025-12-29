3 фільми 2025 року, які тримають у напрузі до титрів
- Фільм "З вершин до низин" розповідає про музичного магната, чий хрещений син стає заручником.
- "Одна битва за іншою" розповідає про колишнього члена терористичної організації, який разом з донькою починає нове життя, поки його ворог не викрадає дівчину.
- У "Грішниках" події відбуваються в 1930-х роках, де брати зіштовхуються з надприродною силою.
Понеділок, мабуть, найважчий робочий день, тож увечері потрібно добре відпочити. Можна включити цікавий фільм, щоб відволіктися від буденності й розслабитися.
24 Канал розповість про фільми, які тримають у напрузі до титрів. Зберігайте добірку, щоб довго не шукати, що подивитися ввечері після роботи.
Теж цікаво Найновіші українські фільми й серіали, які зняли у 2025
Фільми 2025 року, які тримають в напрузі до титрів
"З вершин до низин"
- Рейтинг IMDb: 5.5/10
Музичний магнат Девід Кінг потрапляє у кримінальний світ. Злочинці мали взяти у заручники його сина Трея, однак у їхніх руках випадково опиняється хрещений син головного героя Кайл.
"З вершин до низин": дивіться онлайн трейлер фільму
"Одна битва за іншою"
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
У центрі сюжету – Пет Келхун. Він колись був членом терористичної організації, яка боролася з системою. Чоловік закрутив роман з іншою учасницею угрупування Перфідією, яка народила доньку Шарлін. Коли жінка повернулась до своєї діяльності, її затримали, а Пет і Шарлін починають нове життя.
Тепер батько й донька мають інші імена – Боб і Вілла. Раптом доньку головного героя викрадає його давній ворог. Він об'єднується зі своїм колишнім соратником, щоб врятувати дівчину.
"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму
"Грішники"
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Події фільму відбуваються у 1930-х роках у місті Кларксдейл. Блюз-гітарист Семмі Мур втікає від батька-проповідника і йде до бару своїх двоюрідних братів-близнюків – Смоука і Стека, які пережили Першу світову війну, а пізніше працювали на чиказьку мафію.
Брати вкрали гроші у мафії, втекли на південь і відкрили бар там, де колись була стара ферма. У закладі виступають найкращі музиканти. Однак у першу ніч роботи вони мають справу з надприродною силою.
"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму