3 фільми 2025 року, які тримають у напрузі до титрів

Понеділок, мабуть, найважчий робочий день, тож увечері потрібно добре відпочити. Можна включити цікавий фільм, щоб відволіктися від буденності й розслабитися.

24 Канал розповість про фільми, які тримають у напрузі до титрів. Зберігайте добірку, щоб довго не шукати, що подивитися ввечері після роботи.

Фільми 2025 року, які тримають в напрузі до титрів

"З вершин до низин"

Рейтинг IMDb: 5.5/10

Музичний магнат Девід Кінг потрапляє у кримінальний світ. Злочинці мали взяти у заручники його сина Трея, однак у їхніх руках випадково опиняється хрещений син головного героя Кайл.

"З вершин до низин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одна битва за іншою"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

У центрі сюжету – Пет Келхун. Він колись був членом терористичної організації, яка боролася з системою. Чоловік закрутив роман з іншою учасницею угрупування Перфідією, яка народила доньку Шарлін. Коли жінка повернулась до своєї діяльності, її затримали, а Пет і Шарлін починають нове життя.

Тепер батько й донька мають інші імена – Боб і Вілла. Раптом доньку головного героя викрадає його давній ворог. Він об'єднується зі своїм колишнім соратником, щоб врятувати дівчину.

"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грішники"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Події фільму відбуваються у 1930-х роках у місті Кларксдейл. Блюз-гітарист Семмі Мур втікає від батька-проповідника і йде до бару своїх двоюрідних братів-близнюків – Смоука і Стека, які пережили Першу світову війну, а пізніше працювали на чиказьку мафію.

Брати вкрали гроші у мафії, втекли на південь і відкрили бар там, де колись була стара ферма. У закладі виступають найкращі музиканти. Однак у першу ніч роботи вони мають справу з надприродною силою.

"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму