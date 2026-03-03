Не лише "Буремний перевал": найочікуваніші екранізації 2026 року

12 лютого в український прокат вийшов драматичний фільм "Буремний перевал". Нова екранізація культового однойменного роману англійської письменниці Емілі Бронте отримала різні відгуки від глядачів: як позитивні, так і негативні, проте точно стала однією із найобговорюваніших стрічок цієї зими.

У матеріалі 24 Каналу читайте, які ще екранізації чекати у 2026 році. Зберігайте дати прем'єр, адже ці фільми вийдуть в українських кінотеатрах уже у березні.

Які екранізації очікувати у 2026 році?

"Гамнет"

Екранізація роману Меґґі О'Фаррелл

Прем'єра в Україні: 5 березня 2026

Фільм починається з розповіді про початок стосунків Вільяма Шекспіра та Агнес Гетевей. У пари народжується троє дітей: спершу донька Сюзанна, а пізніше близнюки Гамнет і Джудіт.

Через 11 років спалахує пандемія чуми, відома як "Чорна смерть". Джудіт сильно хворіє, проте невдовзі одужує, а Гамнет помирає. Агнес не може змиритися зі смертю сина. Також жінці важко через те, що Вільяма не було поруч в останні дні життя хлопчика.

"Гамнет": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спогади про нього"

Екранізація роману Коллін Гувер

Прем'єра в Україні: 12 березня 2026

Життя Кенни Ровен перевернулось з ніг на голову і вона потрапила до в'язниці. Вийшовши на волю, головна героїня прагне возз'єднатися з донькою, але всі налаштовані проти неї. Водночас власник місцевого бару не відштовхує жінку через її помилки минулого.

"Спогади про нього": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проєкт "Аве Марія"

Екранізація роману Енді Віра

Прем'єра в Україні: 19 березня 2026

Це історія про вчителя природознавства Райленда Грейса, який прокидається на космічному кораблі та не пам'ятає, хто він і як туди потрапив. Коли пам'ять починає повертатися, чоловік розкриває свою місію: він повинен урятувати Землю від згасання Сонця.

"Проєкт "Аве Марія": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми вийдуть у березні 2026 року?