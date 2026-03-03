Не лише "Буремний перевал": найочікуваніші екранізації 2026 року
- 12 лютого в український прокат вийшов фільм "Буремний перевал", отримавши змішані відгуки.
- У березні 2026 року вийдуть екранізації: "Гамнет" (5 березня), "Спогади про нього" (12 березня) та "Проєкт "Аве Марія" (19 березня).
12 лютого в український прокат вийшов драматичний фільм "Буремний перевал". Нова екранізація культового однойменного роману англійської письменниці Емілі Бронте отримала різні відгуки від глядачів: як позитивні, так і негативні, проте точно стала однією із найобговорюваніших стрічок цієї зими.
У матеріалі 24 Каналу читайте, які ще екранізації чекати у 2026 році. Зберігайте дати прем'єр, адже ці фільми вийдуть в українських кінотеатрах уже у березні.
Які екранізації очікувати у 2026 році?
"Гамнет"
Екранізація роману Меґґі О'Фаррелл
- Прем'єра в Україні: 5 березня 2026
Фільм починається з розповіді про початок стосунків Вільяма Шекспіра та Агнес Гетевей. У пари народжується троє дітей: спершу донька Сюзанна, а пізніше близнюки Гамнет і Джудіт.
Через 11 років спалахує пандемія чуми, відома як "Чорна смерть". Джудіт сильно хворіє, проте невдовзі одужує, а Гамнет помирає. Агнес не може змиритися зі смертю сина. Також жінці важко через те, що Вільяма не було поруч в останні дні життя хлопчика.
"Гамнет": дивіться онлайн трейлер фільму
"Спогади про нього"
Екранізація роману Коллін Гувер
- Прем'єра в Україні: 12 березня 2026
Життя Кенни Ровен перевернулось з ніг на голову і вона потрапила до в'язниці. Вийшовши на волю, головна героїня прагне возз'єднатися з донькою, але всі налаштовані проти неї. Водночас власник місцевого бару не відштовхує жінку через її помилки минулого.
"Спогади про нього": дивіться онлайн трейлер фільму
"Проєкт "Аве Марія"
Екранізація роману Енді Віра
- Прем'єра в Україні: 19 березня 2026
Це історія про вчителя природознавства Райленда Грейса, який прокидається на космічному кораблі та не пам'ятає, хто він і як туди потрапив. Коли пам'ять починає повертатися, чоловік розкриває свою місію: він повинен урятувати Землю від згасання Сонця.
"Проєкт "Аве Марія": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще фільми вийдуть у березні 2026 року?
"Кутюр" (5 березня) – у головній ролі неперевершена Анджеліна Джолі. Це розповідь про чотирьох жінок, які переживають труднощі. Події фільму розгортаються під час тижня моди у Парижі.
"Таємний агент" (12 березня) – науковець Марсело втікає від кілерів та повертається до рідної Бразилії. Він хоче знайти сина, щоб разом із ним покинути країну.
"Пілліон" (12 березня) – у фільмі розповідається про стосунки між сором'язливим інспектором з паркування Коліном і харизматичним байкером і любителем БДСМ Реєм.