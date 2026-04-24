24 квітня, 15:33
5 культових фільмів 90-х років, які тримають в напрузі від початку і до самого фіналу

Ольга Паньків
Основні тези
  • У статті представлено добірку культових фільмів 90-х років, які мали значний вплив на кінематограф, включаючи "Титанік", "Втеча з Шоушенка" та "Кримінальне чтиво".
  • Також рекомендуються інші важливі фільми цього періоду, такі як "Форрест Ґамп", "Парк Юрського періоду" та "Бійцівський клуб".
Якщо ви справжній кіноман і не знаєте, що подивитися увечері, ідеальним варіантом не завжди є перегляд новинок. Іноді найкраще повернутися до стрічок, які стали легендарними у 90-х роках.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку саме таких фільмів – тих, що по-справжньому змінили кінематограф, не боялися ризикувати та з часом стали культовими.

Радимо Не лише "Підміна": 3 блискучі українські серіали з Владом Никитюком, які можна подивитись онлайн

Які фільми 90-х років стали культовими серед глядачів?

Якщо ви не знаєте, що подивитися на вихідних після важкого робочого тижня, зверніть увагу на фільми 90-х років. Це стрічки, які по-особливому вивели кінематограф на новий рівень. 

Вони порушували різноманітні теми й розгортали сюжети настільки багатогранно, що глядачі й сьогодні часто обирають не новинки, а саме ці – вже легендарні та культові – фільми. Серед них – такі:

  • "Титанік" – художній фільм-катастрофа 1997 року, створений Джеймсом Кемероном, який виступив режисером, сценаристом, співпродюсером і співмонтажником. Стрічка відтворює історію загибелі лайнера "Титанік". Головні ролі виконали Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо. 

  • "Втеча з Шоушенка" – американський драматичний фільм 1994 року, знятий режисером Френком Дарабонтом за повістю Стівена Кінга "Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка". 

  • "Кримінальне чтиво" – культовий художній фільм 1994 року, одна із найвідоміших робіт режисера Квентіна Тарантіно. 

  • "Список Шиндлера" – американський історичний фільм, знятий за мотивами роману Томаса Кініллі "Ковчег Шиндлера". Над стрічкою працював режисер Стівен Спілберг. 

  • "Матриця" – американсько-австралійський науково-фантастичний фільм, який зняли в 1999 році.

Які ще старі фільми має побачити кожен?

Окрім вищезгаданих фільмів, варто звернути увагу й на інші культові стрічки 90-х років: 

  • "Форрест Ґамп" (1994),
  • "Парк Юрського періоду" (1993),
  • "Мовчання ягнят" (1991),
  • "Бійцівський клуб" (1999),
  • "Славні хлопці" (1990),
  • "Король Лев" (1994). 

Обирайте фільм до душі та насолоджуйтеся якісним кіно вже сьогодні.

