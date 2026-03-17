3 високорейтингові фільми 90-х, які занурять в справжню ностальгію

Іноді, щоб підняти собі настрій, не потрібно шукати найсвіжіші стрічки на Netflix чи інших стримінгових платформах. Часом найкращим вибором стає занурення у фільми 90-х, які повертають у минуле.

Це стрічки, у яких ностальгія відчувається в кожному кадрі. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найтепліших фільмів 90-х, які зігрівають спогадами.

Які фільми 90-х подивитись ввечері?

"Розумник Вілл Хантінг"

Це американський фільм режисера Гаса Ван Сента. Його прем'єра відбулася у 1997 році. Стрічка входить до числа найкращих фільмів за версією IMDb. Фільм присвячений пам'яті Аллена Гінсберга та Вільяма Берроуза.

Це емоційна мелодрама про Вілла Хантінга – 20-річного хлопця з Бостона, який постійно потрапляє в неприємні ситуації. Одного дня він відкриває в собі неабиякі математичні здібності. Після чергового арешту за бійку професор математики вирішує взяти його під опіку за однієї умови – Вілл має пройти курс психотерапії. Та все виявляється не так просто, як здається.

Фільм здобув дві премії Оскар – у номінаціях "Найкраща чоловіча роль другого плану" та "Найкращий оригінальний сценарій". Крім того, стрічка отримала низку інших престижних нагород, зокрема "Золотий глобус", відзнаки Берлінського кінофестивалю, Премію Гільдії акторів та Європейський кіноприз.

"Сталеві магнолії"

Це американська комедійна мелодрама 1989 року – душевна, емоційна та зворушлива історія про дружбу й стосунки. Сюжет розгортається навколо близьких подруг, які люблять збиратися в салоні краси в невеликому місті Луїзіани. Там вони разом плачуть, сміються та проживають різні життєві події.

Режисером фільму став Герберт Росс. Стрічка здобула премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану.

"Це могло статися з тобою"

Це романтична комедія, заснована на реальних подіях. Прем'єра стрічки відбулася 16 липня 1994 року. Це високорейтингова й душевна історія про поліцейського на ім’я Чарлі. Одного дня він купує лотерейний квиток і виграє 4 мільйони доларів.

Через власну чесність опиняється в несподіваній ситуації: після виграшу його дружина у захваті, а сам Чарлі пам'ятає, що пообіцяв віддати половину грошей офіціантці, бо раніше не мав достатньо коштів на чайові. Можливо, хтось інший забув би про це й пішов святкувати, однак Чарлі не дозволяє собі порушити слово – тож вирішує дотриматися обіцянки.