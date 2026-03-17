У мережі завірусилося відео, на якому Майкл Джордан святкує свою перемогу. Ролик з'явився в інстаграм-акаунті megatron_tom.

Як Майкл Джордан ефектно відсвяткував свою перемогу?

Майкл Джордан отримав свій перший Оскар у кар'єрі – одразу після першої ж номінації. Після оголошення результатів і завершення церемонії актор вирішив святкувати не в гламурних ресторанах Лос-Анджелеса, а в бургерній, де його й помітили фанати.

Це культове місце серед фаворитів Оскара. Як повідомляють у мережі, заклад розташований поруч із театром Долбі.

У мережі вже завірусилося відео, на якому видно Майкла Джордана з оскарівською статуеткою: він сідає за стіл, щоб посмакувати бургерами та картоплею фрі. Навколо нього чимало прихильників і охорони, однак це не заважає акторові насолоджуватися моментом.

Що відомо про перемогу Майкла Джордана на Оскар-2026?

Майкл Джордан здобув свою першу перемогу на Оскарі під час 98-ї церемонії вручення премії. Він став лауреатом у номінації "Найкраща чоловіча роль". Нагороду актор отримав за ролі Смоука і Стека у фільмі "Грішники". Це історичний надприродний фільм жахів режисера Райана Куглера. Прем'єра стрічки відбулася у квітні 2025 року.

Критики дуже високо оцінили фільм, зокрема акторську гру Майкла Джордана, який обійшов Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо та інших претендентів і здобув омріяну статуетку.