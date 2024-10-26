5 недооцінених фільмів з Анджеліною Джолі, які ви мусите побачити

Анджеліна Джолі – видатна акторка, яка завоювала місце у серцях глядачів у всьому світі завдяки своєму таланту. Її першим великим проривом стала роль Лізи Роу у фільмі "Перерване життя" – за неї вона отримала Оскар у 1999 році. Відтоді вона знялась у кількох блокбастерах, які теж зробили її популярною.

У знаковій фільмографії Анджеліни Джолі є стрічки, про які говорять недостатньо часто через її інші знамениті ролі. Та саме в цих недооцінених фільмах можна краще пізнати увесь акторський талант Джолі й зрозуміти, чому вона – одна з найвідоміших акторок Голлівуду.

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"Її серце"

Біографічна драма розповідає про життя та смерть журналіста Деніала Перла, якого викрали прибічники Омара Шейха у 2002 році. Анджеліна Джолі зіграла у фільмі роль Маріани Перл – журналістки та дружини Деніела. Вона робить спроби вийти на слід викрадачів, хоч сама перебуває на 6 місяці вагітності.



Анджеліна Джолі у кіно / Кадр з фільму

Анджеліна Джолі влучно передала боротьбу героїні за справедливість та її рішучість. Вона змогла відчути всі переживання Маріани та передати їх на екрані.

"Ті, хто бажають моєї смерті"

Фільм розповідає про смоукджамперів – пожежників, що стрибають з парашутів в епіцентр пожежі в лісі та приборкують вогонь. Ханна, яка колись була смоукджамперкою, винуватить себе в загибелі колег, тому зараз працює лиш в оглядовій вежі. Та раптом вона бачить пораненого хлопчика, за яким полюють кілери. Ханна вирішує допомогти йому, адже як ніхто вміє виживати в лісі.



Анджеліна Джолі у кіно / Кадр з фільму

Стрічка вийшла у розпал пандемії коронавірусу, тому не отримала достатньої уваги. Хоч це один із найбільш захопливих фільмів з Анджеліною Джолі за останні роки.

"Життя чи щось таке"

Ленні Керріган – популярна тележурналістка на одному з найбільших каналів країни. Одного дня міський божевільний передрікає їй смерть, що трапиться через тиждень. Його попередні передбачення збулись, тому дівчина хвилюється за своє життя. Її колега-оператор приходить на допомогу.



Анджеліна Джолі у кіно / Кадр з фільму

У цьому фільмі Анджеліна Джолі виконала головну роль. Привертає увагу не лише її образ та харизма, але й те, як у стрічці поєднався гумор та серйозні філософські теми.

"Джіа"

Основою сюжету фільму є життя знаменитої моделі Джії Марії Каранджі. Її перша скандальна фотосесія, де дівчина постала голою, стала відомою на весь світ. У стрічці також показали стосунки Джії з подругою Ліндою. Джія боролась із залежністю, згодом у неї діагностували СНІД. Дівчина померла у 26 років.



Анджеліна Джолі у кіно / Кадр з фільму

Анджеліна Джолі тривалий час не хотіла братися за роль Джії, бо життя моделі нагадувало її власну долю. Та все ж вона погодилась, і цей фільм вважається одним з найкращих у кар'єрі акторки. Ця роль принесла їй нагороду "Золотий глобус".

"Кохання – це все, що тут є"

Романтична комедія – це своєрідна екранізація "Ромео й Джульєтти" про дві сім'ї, що живуть в італійському кварталі Нью-Йорка. Вони є конкурентами у ресторанному бізнесі, а в якийсь момент між ними спалахує війна. Тим часом діти з цих сімей, Джіна й Розаріо, закохуються одне в одного.

Анджеліна Джолі у кіно / Кадр з фільму

Це одна з найвеселіших спроб екранізувати трагедію Шекспіра. Однак тут чимало стереотипів про італійські сім'ї, що може здатись недоречним сучасному глядачеві. Хоч роль Анджеліни Джолі тут невелика (вона зіграла Джіну), акторка однаково з нею впоралась.