5 захопливих фільмів з Анджеліною Джолі, які ви мусите побачити

Анджеліна Джолі – одна з найталановитіших та найвідоміших особистостей в кіноіндустрії. У 2001 році вона отримала роль в популярному блокбастері про Лару Крофт та запам'яталась глядачам. З кожним новим фільмом акторка демонструвала свої вміння та захоплювала появою на екрані.

Кіно 24 розповість про одні з головних фільмів з Анджеліною Джолі, які має побачити кожен. Від злої чаклунки до соціопатки – ролі акторки вражають і надовго запам'ятовуються.

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"Перерване життя"

Головна героїня Сюзанна через безглуздий вчинок потрапляє до будинку божевільних. Вона спостерігає за мешканцями закладу, що страждають від психічних хвороб. Спершу Сюзанна дивується їм, а потім починає знаходити з ними спільну мову. Їй вдається потоваришувати з Лісою, однією з найнеспокійніших хворих.

Сама стрічка отримала неоднозначні відгуки критиків, але акторська робота Анджеліни Джолі, яка зіграла Лісу, одна з найкращих в її кар'єрі. За неї вона здобула Оскар.

"Перерване життя": дивіться трейлер онлайн

"Джіа"

Стрічка розповідає про життя знаменитої фотомоделі 70-х Джіа Марії Каранджі. Вона з 17 років працювала у батька в кафе, поки їй не запропонували взяти участь у фотосесії. Її перша зйомка була скандальною – Джіа постала оголеною. Не менше обговорень викликали її стосунки з фотографкою Ліндою. Модель померла від СНІДу у 26 років.

Анджеліна Джолі вдало втілила ікону 70-х, яка вплинула на модну індустрію. Її виконання головної ролі зворушує та спонукає до роздумів.

"Джіа": дивіться трейлер онлайн

"Підміна"

Події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі 1920-х років й засновані на серії викрадень і вбивств хлопчиків, відомих як Вайнвілльські вбивства. Головна героїня начебто знаходить свого сина після зникнення, але потім розуміє, що це не її дитина. Після того, як поліція не надає жодної допомоги, мати готова розпочати пошуки правди самостійно.

Захопливий фільм Клінта Іствуда показує, як на той час ставилися до жінок. А потужна гра Джолі одна з найсильніших у картині.

"Підміна": дивіться трейлер онлайн

"Її серце"

У центрі сюжету фільму – життя й смерть журналіста Данієла Перла, який займався розслідуванням зв'язків між спецслужбами Пакистану та терористичною організацією Аль-Каїда. Його у 2022 році викрали в Карачі.

Біографічна драма торкається делікатних і трагічних тем. Анджеліна Джолі, яка зіграла роль дружини журналіста, показує її справжні акторські вміння.

"Її серце": дивіться трейлер онлайн

"Чаклунка"

Молода чарівниця Малефісента щасливо жила у зачарованому лісі серед казкових істот, поки до неї не вдерлися люди. Вона стала на захист своїх підданих, викликавши на допомогу темні сили. У розпалі боротьби Малефісента наклала прокляття на новонароджену доньку короля. Та спостерігаючи за тим, як вона росте, чаклунка засумнівалась у своєму рішенні.

Це один з найпам'ятніших фільмів за участю Джолі, який точно варто побачити. Вона постала в особливому амплуа, до того ж була виконавчою продюсеркою фільму.

"Чаклунка": дивіться трейлер онлайн