Один із найлегендарніших акторів в історії України: 3 фільми з Богданом Ступкою

22 липня 2012 року, після тривалої хвороби, помер один із найпопулярніших акторів України Богдан Сильвестрович Ступка. Його відхід став великою втратою для українського театру та кіно. Відомий своєю харизмою та талантом, Ступка мав безліч шанувальників серед глядачів і колег.

Ступка часто називав себе "Актьор Актьорич" і любив, коли на знімальному майданчику до нього зверталися неформально: Бодя, Ступочка або навіть Сильвестр Сталоновий. У матеріалі Кіно 24 дивіться список фільмів, у яких знявся легендарний актор.

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Фільми з Богданом Ступкою

"Білий птах з чорною ознакою"

Український радянський художній фільм режисера Юрія Іллєнка розповідає трагічну історію сім'ї Дзвонарів, охоплюючи події 1937-1947 років. Ця стрічка займає 8-му позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Сюжет фільму розгортається в прикордонному українському селі неподалік румунського кордону, де живе багатодітна родина Леся Дзвонаря. Його четверо синів грають у сільському ансамблі, проте доля розводить їхні шляхи. Петро вступає до лав червоногвардійців, Орест приєднується до УПА, а наймолодший Богдан залишається вдома. Їхні шляхи знову переплітаються, то в коханні, то в горах зі зброєю в руках.

"Білий птах з чорною ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вогнем і мечем"

У XVII столітті польсько-українське пограниччя було стривожене численними конфліктами та козацькими повстаннями. На цьому тлі розгортається історія кохання молодого польського полковника Скшетуського. Під час своїх подорожей і виконання службових обов'язків він зустрічає прекрасну дівчину, на ім'я Хелена. Вражений її красою та чарівністю, полковник закохується в неї з першого погляду.

Не зволікаючи, Скшетуський вирішує освідчитися Хелені, сподіваючись, що вона відповість взаємністю. Дівчина теж відчуває до нього ніжні почуття і погоджується стати його дружиною. Однак їхньому щастю заважає сувора реальність: Хелена вже обіцяна іншому чоловікові. Її нареченим є козак Богун, людина сильна й горда, яка не збирається відмовлятися від своєї нареченої без боротьби.

Ця любовна історія розгортається на тлі складних і небезпечних подій того часу.

"Вогнем і мечем": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шантрапа"

Нова країна зустрічає Ніколаса дуже тепло. Але невдовзі він стикається зі справжніми перешкодами. Тут немає ідеологів, лише "доброзичливі" бізнесмени, які швидко пояснюють йому, що його робота мало кому цікава. Вони вказують, що його творчість не здатна приносити прибуток.

Перед Ніколасом постає питання: хто він насправді? Чи він художник, який прагне самовираження? Або ж людина, яка просто хоче отримувати гроші за свою роботу? Ніколас не вважає себе ні невизнаним генієм, ні небезпечним революціонером. Він простий і тихий за своєю натурою, вільний чоловік, незалежно від обставин.

Можливо, саме ця свобода і є джерелом його мук. Вона дозволяє йому творити без обмежень, але водночас ставить його на межу між мистецтвом та комерцією, змушуючи постійно шукати баланс між внутрішніми прагненнями та зовнішніми очікуваннями.

"Шантрапа": дивіться онлайн трейлер фільму

Понад 30 років Богдан Ступка виходив на сцену одного з найкращих театрів України – Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Його талант і майстерність зробили його одним із найвідоміших і найшанованіших акторів в українському театрі.

Протягом своєї кар'єри Богдан Ступка зіграв близько сотні ролей у кіно і стільки ж на театральній сцені. Його робота в кіно включала різноманітні ролі, які демонстрували його надзвичайний акторський діапазон і глибину.

Щоб вшанувати пам'ять цього видатного актора, перегляньте стрічки за його участю.