Ікона кіноіндустрії: 4 найкращі фільми з Бредом Піттом

Бред Пітт – справжня кінозірка та ікона Голлівуду. Його кар'єра триває вже понад 30 років: за цей час актор завдяки своїй винятковій зовнішності, харизмі та універсальності він здобув шаленого успіху.

Протягом кар'єри Бред Пітт працював з визначними акторами та режисерами, знімався у масштабних проєктах та отримав Оскар. Сьогодні, 18 грудня, Бреду Пітту виповнився 61 рік. У день народження актора 24 Канал підготував добірку найкращих фільмів з ним.

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"Одного разу в Голлівуді"

У центрі сюжету – актор Рік Долтон, зірка серіалів-вестернів, який хоче отримати роль у повнометражному фільмі. До того ж підробіток шукає його помічник, водій та дублер Кліфф Бут. Події розгортаються у лютому 1969 на тлі злочинів, пов'язаних із сектою Чарльза Менсона.



Бред Пітт у кіно / Кадр з фільму

Бред Пітт вніс впевненість, безстрашність, спокій та глибину у роль Кліффа. За цю невимушену харизму і складність він отримав Оскар.

"Бійцівський клуб"

Молодий найманий працівник, розчарований своїм рутинним життям, страждає від безсоння. Одного разу він знайомиться з продавцем мила Тайлером Дерденом. Разом вони створюють підпільний "Бійцівський клуб", що стає місцем боротьби й випробування сили духу. Однак усе виходить з-під контролю, коли починають розкриватися темні секрети.



Бред Пітт у кіно / Кадр з фільму

Цей фільм залишається одним з найкращих в кар'єрі актора, хоч з його виходу минуло понад 20 років. Бред Пітт заворожливо зіграв Тайлера Дердена – бунтаря, правдолюбця, злочинця і харизматичного поганця.

"Людина, яка змінила все"

Це історія менеджера нікому невідомої бейсбольної команди Біллі Біна. Він готовий піти на жертви та ризики, щоб зробити так, щоб про його підопічних знали всі. Попри обмежений бюджет, критику з боку оточення він доводить, що перемогу можна здобути завдяки інноваціям і нестандартному мисленню.



Бред Пітт у кіно / Кадр з фільму

Цей спортивний фільм показує Бреда Пітта в його найкращому вигляді. Він як зірка бойовиків завжди має переконливий вигляд, але Пітту вдалося відіграти й цього невпевненого та душевного персонажа.

"Безславні виродки"

Події фільму розгортаються під час Другої світової війни в окупованій нацистами Франції. Це альтернативна історія того, як там розвивалась підпільна боротьба. Американські диверсанти, яких прозвали "Виродками" їхні вороги, готують вбивство лідерів на прем'єрі фільму пропагандистів. Групі потрібно проникнути у кінотеатр Парижа без жодних підозр.



Бред Пітт у кіно / Кадр з фільму

Квентін Тарантіно подарував Пітту яскраву та ексцентричну роль лейтенанта Альдо Рейна. Фільм поєднує чорний гумор, драму та альтернативну історію, а Альдо Рейн із його впізнаваним акцентом і харизмою став однією з найзапам'ятовуваніших ролей Пітта.