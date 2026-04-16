Укр Рус
Кіно Кінодобірки 3 високорейтингові фільми з легендарним Чарлі Чапліном, які мають побачити всі
16 квітня, 11:15


Ольга Паньків
Основні тези
  • Чарлі Чаплін визнаний одним із найвидатніших коміків усіх часів і тричі отримував премію Оскар.
  • Матеріал пропонує згадати найвідоміші фільми з Чапліном на його день народження.

16 квітня свій день народження міг би святкувати легендарний актор і режисер епохи німого кіно – Чарлі Чаплін. Його внесок в історію світового кінематографа був колосальним.

Він визнаний одним із найвидатніших коміків усіх часів і тричі був удостоєний престижної премії Оскар. Тож коли, як не сьогодні, згадати найвідоміші фільми, у яких зіграв Чарлі Чаплін? У матеріалі 24 Каналу обирайте стрічку для перегляду та вшануйте пам'ять видатного митця.

Які фільми з Чарлі Чапліном варто подивитись ввечері?

"Золота лихоманка"

"Золота лихоманка" – один із найвідоміших фільмів Чарлі Чапліна. У ньому він втілив образ Волоцюги. Його герой вирушає до Клондайку в пошуках золота. Однак жахлива хуртовина заганяє його в снігову пастку, і він опиняється в хатині разом із ще одним золотошукачем та небезпечним втікачем. Попереду на них чекають серйозні випробування.

"Золота лихоманка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вогні великого міста" 

Ще одна стрічка, в якій одну з головних ролей зіграв Чарлі Чаплін, – "Вогні великого міста" (1931). У центрі сюжету – маленький бродяга, який зустрічає красиву сліпу дівчину, що продає квіти на вулиці. Вона помилково вважає його заможним герцогом, а він, закохавшись, прагне допомогти їй повернути зір і вирушає на пошуки грошей.

"Вогні великого міста": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий диктатор"

У 1940 році вийшов фільм "Великий диктатор", де Чарлі Чаплін зіграв одразу дві ролі – фашистського диктатора та бідного єврейського перукаря. До речі, ця стрічка стала для нього першою повністю звуковою роботою. Фільм здобув широке визнання і комерційний успіх, водночас викликавши чимало суперечок через своє політичне підґрунтя.


Чарлі Чаплін у фільмі "Великий диктатор" / Кадр із фільму

Які ще фільми з Чарлі Чапліном заслуговують на перегляд?

Також Чарлі Чапліна можна побачити у таких фільмах:

  • "Новітні часи",
  • "Малюк",
  • "Цирк",
  • "Вогні рампи",
  • "Мосьє Верду",
  • а також у численних короткометражних стрічках. 

22 грудня 1977 року легендарний Чарлі Чаплін помер. Йому було 88 років. Сьогодні, у день його народження, ми згадуємо його як митця, який подарував світові безсмертні фільми.