3 культові фільми з легендарною Демі Мур, які вам захочеться переглядати не раз

Демі Мур — одна з найпопулярніших американських акторок, яка здобула світову славу. Її зовнішності у 62 роки можуть позаздрити навіть 20-річні дівчата. Ба більше, лише у свої 62 Демі Мур зізналася, що її тривалий час вважали акторкою фільмів, які не заслуговують на високі нагороди.

І тільки у 2025 році вона нарешті довела, що гідна бути номінованою на Оскар та інші престижні кінопремії. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список високорейтингових стрічок, у яких знялася Демі Мур.

Радимо 10 найпопулярніших фільмів, які стали фаворитами українців на платформі Netflix

"Субстанція"

У центрі сюжету – Елізабет Спаркл, справжня суперзірка та володарка премії Оскар, яка веде неймовірно популярне фітнес-шоу. Несподівано продюсер вирішує, що Елізабет час піти на пенсію.

Саме тоді в її житті з’являється "Субстанція" – загадковий препарат для реплікації клітин, що тимчасово створює молодшу, досконалішу версію людини. Так народжується прекрасна Сью, і наслідки існування двох жінок з однією свідомістю стають напрочуд непередбачуваними.

"Субстанція": дивіться онлайн трейлер фільму

"Привид"

Після романтичного вечора в театрі закохана пара повертається додому. Та на темній вулиці на них нападає грабіжник. У спробі захистити кохану Сем гине.

Але його історія не закінчується – він повертається як привид, аби врятувати Моллі. Сем дізнається, що його загибель не була випадковістю, а тепер і Моллі загрожує небезпека. Проте він — лише невидимий дух, якого вона не бачить і не чує. Як же попередити її про те, що життя висить на волосині?

"Привид": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хто ви, містере Брукс?"

Містер Брукс – зразковий сім'янин, турботливий чоловік і батько. Але за цим бездоганним фасадом ховається темна сторона – безжальний серійний убивця. У його свідомості точиться внутрішня боротьба: одна частина прагне нормального життя, інша – жадає крові. І поки жодна зі сторін не бере гору, вбивства продовжуються.

"Хто ви, містере Брукс": дивіться онлайн трейлер фільму

Та черговий злочин змінює все. Його стає свідком психічно нестабільний фотограф, який починає шантажувати Брукса. Але гроші йому не потрібні – він хоче бути співучасником і бачити наступні вбивства на власні очі.

Тепер містеру Бруксу доводиться обирати: піддатися шантажу й дозволити злу захопити контроль – чи нарешті зупинити себе й вирватися з цього кривавого замкненого кола.