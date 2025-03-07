6 найкращих фільмів з Демі Мур, яка була за крок до Оскара

У 90-х роках Демі Мур увійшла в історію кіно як одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду. Останні два десятиліття вона отримувала здебільшого ролі другого плану, але у 2024 році повернулась з вибуховою роллю в фільмі "Субстанція".

Демі Мур після перемоги на "Золотому глобусі" була за крок до Оскара, але там її обійшла Майкі Медісон, яка стала найкращою акторкою. 24 Канал розповість про найкращі фільми з Демі Мур, які варті перегляду.

До слова Підкорив Голлівуд, але так і не отримав Оскар: 4 визначні фільми з Тімоті Шаламе

"Субстанція"

Цей фантастичний трилер розповідає історію Елізабет Спаркл, знаменитості, яку звільняють з телешоу. Тому вона шукає спосіб, як подарувати глядачам молодшу версію себе. Демі Мур зіграла ключову роль у цій напруженій історії та була номінована на Оскар.



Демі Мур у кіно / Кадр з фільму

"Вогні святого Ельма"

Фільм розповідає про життя групи друзів після випуску з університету. Тепер вони стикаються з різними проблемами й Демі Мур блискуче втілила образ Джулс – розкішної, але вразливої молодої жінки, яка бореться зі своїми внутрішніми демонами. Ця роль допомогла їй закріпитися в Голлівуді.



Демі Мур у кіно / Кадр з фільму

"Привид"

Одна з найзнаковіших романтичних драм усіх часів, у якій Демі Мур зіграла роль Моллі – жінки, яка втратила коханого. Але він не покидає її навіть після смерті. Фільм став хітом завдяки неповторному поєднанню різних жанрів – драми, містики та романтики.



Демі Мур у кіно / Кадр з фільму

"Непристойна пропозиція"

Гучний еротичний трилер порушує питання моральності та кохання. Демі Мур грає Діану – жінку, якій разом із чоловіком пропонують мільйон доларів за ніч з мільярдером. Хімія акторки з обома чоловіками є неймовірною, а фільм, який на той час викликав багато дискусій, досі залишається однією з найвідоміших робіт акторки.



Демі Мур у кіно / Кадр з фільму

"Що сталося минулої ночі"

Ця романтична комедія-драма розповідає про стосунки двох молодих людей, які зустрілися під час гри і спробували побудувати серйозні стосунки. Демі Мур у ролі Деббі чудово передала емоції закоханої жінки, яка намагається розібратися у своїх почуттях.



Демі Мур у кіно / Кадр з фільму

"Декілька хороших хлопців"

У цій напруженій драмі Демі Мур постала в ролі рішучої адвокатки, яка допомагає розслідувати справу про вбивство у військовій частині. Фільм вражає потужним сценарієм і блискучою грою акторів.



Демі Мур у кіно / Кадр з фільму