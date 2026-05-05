Не тільки "Гаррі Поттер": топові фільми з Деніелом Редкліффом

Нещодавно відзначали Всесвітній день Гаррі Поттера. Ми писали про те, як змінились актори з моменту виходу першого фільму, розповідали цікаві та маловідомі факти про кожен фільм із франшизи, тому прийшла черга написали про найкращі фільми з Деніелом Редкліфформ, виходячи за межі його амплуа, до якого звикли люди по всьому світу.

Взагалі так трапляється, що актори культових фільмів і серіалів стають "заручниками однієї ролі". Публіці буває важко пригадати, де знімався Редкліфф, окрім "Гаррі Поттера", хоча його фільмографія має доволі солідний список. Щоб трішки "освіжити пам'ять, 24 Канал пропонує добірку фільмів, де згаданий актор зіграв інші ролі.

"Жінка в чорному", 2012

Рейтинг IMDb: 6,4

У цьому фільмі актор у ролі молодого юриста Артура Кіппса, який взявся за розслідування справи у покинутому маєтку. Він залишив свого маленького сина, а коли біля кладовища зустрічає жінку, яка повністю одягнена у чорне вбрання, то ще навіть не усвідомлює знак, який віщує початок жахливих смертей мешканців села.

"Втеча з Преторії", 2020

Рейтинг IMDb: 6,8

Фільм заснований на реальних подіях. 1979 рік – режим апартеїду. Тім Дженкін і Стівен Лі потрапляють за ґрати через розповсюдження агітаційних брошур. Їх відправляють до центральної в'язниці Преторії. Та чоловіки переконані, що нічого поганого у їхніх діях не було, тому вони наважуються на втечу.

"Людина – швейцарський ніж", 2016

Рейтинг IMDb: 6,9

Сюжет фільму розгортається на пустельному острові. Можливо, туди ще й навіть ніколи не ступала нога людини, однак Генк опиняється саме там. Чоловік був переконаний, що перебуває у безвихідній ситуації. Та одного разу до берега прибило ще одну людину. Генк "подружився" з трупом і навіть оживив його. Та чи це часом не марення від голоду?

"Віктор Франкенштейн", 2015

Рейтинг IMDb: 6,0

Ігор – молодий асистент, які має дружні стосунки із студентом з медучилища Віктором фон Франкенштейном. Саме він стає свідком того, ким стане Віктор – людиною, яка оживила труп.

"Роги", 2013

Рейтинг IMDb: 6,4

Іг Перріш одного дня прокидається з диким похміллям і виявляє, що у нього на голові виросли справжні роги. Разом із рогами у героя з'являється ще одна диявольська якість: у присутності Перріша люди починають говорити те, що думають насправді, і всі брудні секрети опиняються на поверхні.

Та ключовий момент інший: з такими здібностями Іг зможе нарешті дізнатися, хто насправді вбив його дівчину, оскільки у цьому злочині звинувачують його самого.

Що відомо про новий серіал "Гаррі Поттер" від HBO?

Прем'єра першого сезону запланована на Різдво 2026 року. Джоан Роулінг виступає виконавчою продюсеркою, а серед акторів – Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Аластер Стау.

Кому дісталась роль Волдеморта у серіалі від HBO ще не відомо, хоча були чутки про участь Кілліана Мерфі. А от українська акторка Світлана Карабут зіграє професорку Септіму Вектор.