3 найочікуваніші фільми від Disney, що вийдуть у 2025 році

Після успішного 2024 року кіностудія Disney готується дивувати та тішити глядачів багатьма іншими прем'єрами. У Disney не зупиняються та продовжують створювати римейки, продовження та нові оригінальні фільми.

Новий рік може стати ще одним важливим роком для Disney. 24 Канал розповість про 3 анімаційні фільми, які найбільше очікують шанувальники кінокомпанії.

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"Білосніжка"

Дата прем'єри: 21 березня 2025

Це переосмислення однієї з улюблених анімаційних історій, де покажуть, як зла Королева (яку зіграє Галь Гадот) виганяє Білосніжку (Рейчел Зеглер) зі свого королівства. У новій версії казки звучатимуть інші оригінальні пісні, написані талановитими композиторами. Водночас сюжет, імовірно, буде дуже схожим до класики.

"Білосніжка": дивіться трейлер онлайн

"Ліло й Стіч"

Дата прем'єри: 23 травня 2025

Експеримент 626 повертається на екрани після класичного фільму, що вийшов у 2002 році. Події анімаційної стрічки розгортаються на Гаваях, де дівчинку Ліло виховує старша сестра. Ліло вдається переконати сестру взяти додому домашнього улюбленця, – так вона стає подругою прибульця-втікача Стіча.

"Ліло й Стіч": дивіться тизер онлайн

"Зоотрополіс 2"

Дата прем'єри: 26 листопада 2025

Кролиця-поліцейська Джуді Гопс та колишній шахрай Нік готові розкривати ще одну загадкову справу на вулицях мегаполіса у продовженні фільму "Зоотрополіс". У місто проникає таємнича рептилія, тому Джуді й Ніку доведеться діяти під прикриттям та відвідувати незвідані території. Анімаційна стрічка досліджує тему дружби, різноманітності та боротьби зі стереотипами.

"Зоотрополіс 2": дивіться трейлер онлайн