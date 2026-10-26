5 сучасних фільмів, які ідеально пасують до дощової погоди

Коли осінь затягує небо сірими хмарами, а дощ змінює плани на вечір, саме час обрати кіно під настрій. У цій добірці – п'ять сучасних фільмів, які захоплюють не лише історіями, а й особливою атмосферою.

Осіннє кіно не обов'язково має бути сумним чи надто затишним. Іноді хочеться історії про людей, які ніяк не можуть розібратися у власних почуттях, іноді – іронічної комедії, а часом – загадки, що змушує забути про все навколо. 24 Канал зібрав п'ять сучасних фільмів, які варто залишити для вечора, коли за вікном мряка, а вдома нарешті можна видихнути.

"Опале листя" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,2

У центрі стрічки – двоє самотніх людей у Гельсінкі, які випадково зустрічаються й намагаються дати шанс стосункам. Однак навіть звичайне знайомство тут не перетворюється на легку романтичну казку: герої гублять номери телефонів, не можуть знайти одне одного й раз у раз стикаються з обставинами, які заважають їм бути разом.

Та найбільше вражає не сама історія кохання, а її подача. Стримані діалоги, сухий гумор, холодні міські пейзажі й відчуття, ніби життя триває десь між роботою, зупинками та випадковими зустрічами. У цій буденності є особлива ніжність, яка не потребує гучних зізнань.

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes називають стрічку життєствердною історією кохання, а її рейтинг сягає 97%.

"Опале листя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Минулі життя" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,8

У дитинстві Нора та Хе Сон були близькими друзями в Південній Кореї, однак після переїзду дівчини до Канади їхні шляхи розійшлися. Через багато років вони знову зустрічаються, вже дорослими людьми з різним досвідом, власними рішеннями та життям, яке не поставиш на паузу заради минулого. Тут набагато більше недомовленостей, довгих поглядів і складних запитань, на які не завжди існують правильні відповіді.

Стрічка отримала 95% схвальних рецензій на Rotten Tomatoes, а критики відзначають делікатність режисерського дебюту та глибину історії про зв'язок між людьми.

"Минулі життя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Залишенці" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,9

Події розгортаються в американській школі-інтернаті під час різдвяних канікул. Учитель Пол Ганем залишається наглядати за учнями, які не можуть поїхати додому. Серед них – проблемний підліток Ангус, а поруч із ними опиняється кухарка Мері, яка переживає власну втрату.

Спершу ця компанія здається випадковим набором людей, яким не надто хочеться проводити час разом. Проте вимушене сусідство поступово змінює їхні стосунки. За різкістю, незручними розмовами та сарказмом відкриваються особисті історії, про які герої не поспішають говорити вголос.

Попри різдвяний період у сюжеті, "Залишенці" пасують і до звичайного осіннього вечора.

"Залишенці": дивіться трейлер фільму онлайн

"Коли настане осінь" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,9

Осінь у кіно не завжди пахне корицею та свіжою випічкою. Часом за красивими пейзажами приховуються сімейні таємниці, образи й питання, на які ніхто не поспішає відповідати. Французький режисер Франсуа Озон пропонує саме таку історію у фільмі "Коли настане осінь".

У центрі сюжету – Мішель, яка живе у французькому селі й намагається підтримувати стосунки з донькою та онуком. Звичайний сімейний візит поступово набуває іншого значення, а за буденними розмовами починають проступати складніші обставини.

"Коли настане осінь": дивіться трейлер фільму онлайн

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