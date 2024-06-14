Що подивитися у темряві: 3 романтичні фільми для двох

Той, хто гарно працює, має гарно відпочивати. А найкращий відпочинок – це, коли поруч є найближча людина і цікавий фільм.

Якщо ви вагаєтесь, що обрати для перегляду з коханим, добірка від Кіно 24 точно вам допоможе. Ми зібрали список найкращих високорейтингових фільмів, які поєднують у собі романтику, гумор та драматичні моменти.

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"50 перших поцілунків"

Генрі, якого грає Адам Сандлер, закохується в чарівну Люсі, зіграну Дрю Беррімор. Попри невеликі труднощі, вже до вечора наполегливому Ромео вдається завоювати взаємність красуні. Однак, через наслідки автомобільної аварії, дівчина вранці не пам’ятає нічого з того, що сталося напередодні.

Попри це, Генрі не збирається здаватися і готовий боротися за свою любов, навіть якщо для цього йому доведеться знову і знову завойовувати серце Люсі.

"50 перших поцілунків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Змішані"

Побачення наосліп – це завжди бентежно і не завжди вдало. Для Лорен і Джима, які виховують дітей самотужки, це стало справжньою невдачею. Їхня перша зустріч перетворилася на катастрофу, особливо для Лорен.

Крім того, офіціант переплутав їхні картки, що спричинило несподівану подорож двох сімей до Африки. Цей дурний збіг обставин став причиною того, що Джим і Лорен почали бачити одне одного з нового боку. На початку їхнього шляху до взаєморозуміння вони обоє були готові вбити один одного.

"Змішані": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дружина напрокат"

Патрік зі сльозами на очах відверто розповів своїй подрузі казку про те, що він не готовий переходити на наступний рівень у стосунках через наявність своєї колишньої дружини та двох дітей. Щоб підкріпити свої слова фактами, він пропонує жінці з двома дітьми тимчасово стати його "сім'єю".

Проте відчайному Патріку слід було розуміти, що бути фальшивим батьком для цієї нової сім'ї не так просто: діти будуть липнути до нього, а дружина нав'язуватиме свої умови. Це стане прекрасним випробуванням для нього.

"Дружина напрокат": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте стрічку для перегляду та насолоджуйтесь незабутнім вечором у компанії з коханою людиною.