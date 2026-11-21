Сімейний кіновечір – це завжди маленьке випробування. Діти хочуть пригод, батьки – чогось цікавого, а хтось обов'язково пропонує втретє переглянути мультфільм, який усі вже знають напам'ять. На щастя, Голлівуд іноді згадує, що кіно можна знімати не лише про супергероїв, апокаліпсис і розлучення мільйонерів.

24 Канал зібрав п'ять захопливих сімейних фільмів, у яких є магічні світи, кумедні тварини, небезпечні пригоди та історії, здатні розчулити навіть найсуворіших дорослих. І головне – ці стрічки навряд чи змусять батьків потайки гортати телефон уже на десятій хвилині.

"Книга джунглів", 2016

Жанр: пригоди, фентезі, сімейний.

IMDb: 7,3



Маленький Мауглі виріс серед вовків у диких джунглях і вважає їх своєю справжньою родиною. Однак його безтурботне життя закінчується, коли небезпечний тигр Шер-Хан вирішує позбутися хлопчика. Разом із мудрою пантерою Багірою та життєрадісним ведмедем Балу Мауглі вирушає в подорож, сповнену небезпек, незвичайних знайомств і несподіваних відкриттів.

Чому варто подивитися: неймовірно реалістичні тварини, видовищні джунглі та пригоди, які захоплюють із перших хвилин. Фільм нагадує, що справжня родина – це не завжди ті, з ким маєш спільну кров.



"Книга джунглів": дивитись трейлер

"Дулітл", 2020

Жанр: пригоди, комедія, фентезі, сімейний.

IMDb: 5,6



Ексцентричний ветеринар Джон Дулітл володіє незвичайнидаром – він розуміє мову тварин. Після смерті дружини чоловік усамітнюється у своєму маєтку, де його оточують численні пухнасті, пернаті та не надто виховані друзі. Однак коли королева Англії тяжко захворює, Дулітлу доводиться вирушити в небезпечну подорож на пошуки загадкових ліків.

Чому варто подивитися: Роберт Дауні-молодший без костюма Залізної людини, зате в компанії балакучого папуги, полохливого горили та білого ведмедя. Фільм не претендує на звання кінематографічного шедевра, але пропонує барвисті пригоди, кумедних тварин і чимало жартів для дітей.



"Дулітл": дивитись трейлер

"Майбутній король", 2019

Жанр: пригоди, фентезі, сімейний.

IMDb: 6,1



Звичайний британський школяр Алекс випадково знаходить легендарний меч короля Артура – Екскалібур. І поки хлопець намагається зрозуміти, як повернутися до нормального життя, з'ясовується, що саме йому судилося врятувати світ від могутньої чаклунки Моргани. Разом із друзями та чарівником Мерліном він вирушає назустріч пригодам.

Чому варто подивитися: лицарі, магія, битви та стародавні пророцтва в сучасному світі. Особливо сподобається дітям, які хоча б раз уявляли себе героями фантастичних пригод. А ще це чудове нагадування, що навіть звичайний школяр може врятувати людство, хоча домашнє завдання від цього ніхто не скасовував.



"Майбутній король": дивитись трейлер

"Чаклунка", 2014

Жанр: фентезі, пригоди, сімейний.

IMDb: 6,9



Могутня чарівниця Малефісента колись була доброю захисницею магічного лісу. Однак зрада людини, якій вона довіряла, перетворює її на жорстоку володарку, сповнену жаги помсти. Вона накладає прокляття на новонароджену принцесу Аврору, але згодом починає сумніватися у власному рішенні.

Чому варто подивитися: Анджеліна Джолі з рогами, величезними крилами та поглядом, від якого навіть дракони поводилися б чемніше. Але за ефектною картинкою приховується зворушлива історія про зраду, прощення та справжню любов. Фільм також доводить, що не всі казкові лиходії народжуються злими – іноді їх просто дуже сильно розчаровують люди.



"Чаклунка": дивитись трейлер

"Ми купили зоопарк", 2011

Жанр: сімейна драма, комедія, пригоди.

IMDb: 7,0

Після смерті дружини журналіст Бенджамін Мі намагається почати нове життя разом із двома дітьми. У пошуках нового будинку він несподівано купує цілий зоопарк. Тепер родині доведеться не лише облаштуватися на новому місці, а й врятувати десятки тварин та відновити занедбаний заклад.

Чому варто подивитися: тепла, добра й місцями дуже зворушлива історія про сім'ю, яка намагається пережити втрату та знайти новий сенс життя. Тут вистачає кумедних ситуацій, милих тварин і моментів, коли навіть дорослим захочеться обійняти своїх дітей. А ще фільм переконливо пояснює, чому імпульсивні покупки краще обмежити шоколадкою, а не цілим зоопарком.



"Ми купили зоопарк": дивитись трейлер

Маємо для вас ще й добірку мультфільмів для всієї родини.



