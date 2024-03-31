Коли не знаєте, що подивитися: 8 різножанрових фільмів для атмосферного вечора

Після робочого тижня усім хочеться відпочити, зарядитись гарними враженнями та енергією, провести час вдома наодинці або у колі рідних чи друзів. Ідеальний варіант для такого – перегляд якісного фільму.

У новій добірці Кіно 24 є стрічки різних жанрів, серед яких кожен знайде те, що шукає. Тож обирайте кіно на свій смак і насолоджуйтеся цими теплими вихідними.

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"Швидкісний поїзд"

Для поціновувачів екшн-трилерів рекомендуємо американський бойовик "Швидкісний поїзд" від режисера Девіда Літча ("Джон Уік", "Атомна Блондинка"). Це адаптація роману "Жук Марія" японського письменника Котаро Ісаки. А головну роль у фільмі виконує неймовірний Бред Пітт. П'ятеро найманих вбивць на борту швидкісного потяга у Японії виявляють, що їхні місії мають дещо спільне. Тож убивці мають з'ясувати, хто і з якою метою їх зібрав в одному місці. Стрічка повна приголомшливих поворотів сюжету, яскравих характерів героїв, гумору та іронії.

"Швидкісний поїзд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Квиток до раю"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Якщо ви бажаєте легке кіно на вечір, то вам підійде романтична комедія "Квиток до раю". Чудовий акторський склад – Джулія Робертс з Джорджем Клуні та неймовірні краєвиди острова Балі подарують вам гарний настрій на усі вихідні.

Стрічка розказує про розлучену пару, яка об'єднується і вирушає на Балі, щоб завадити своїй доньці зробити ту саму помилку, яку, на їхню думку, вони зробили 25 років тому.

"Квиток до раю": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш"

Також рекомендуємо якісне українське кіно – історичний український фільм від режисера Олеся Саніна – "Довбуш". Ця стрічка розповідає про життя найвідомішого ватажка опришків у Карпатах – Олекси Довбуша. Чудово екранізована легенда про українського героя, який бореться за незалежність своїх людей проти загарбників, безсумнівно, є дуже актуальною в цей час.

Стрічка вийшла динамічною та осучасненою, що робить її ще захопливішою. Видовищні кадри, чудова гра акторів, колоритні локації та костюми подарують вам незабутні враження.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Подорож хорошого пса"

Для сімейного перегляду пропонуємо добрий та щирий фільм "Подорож хорошого пса", де собака знаходить сенс свого існування в житті людей, яких він зустрічає. Це американський комедійно-драматичний сімейний фільм режисера Гейл Манкузо. Стрічка є продовженням фільму "Життя і мета собаки" 2017 року.

Це зворушливий та емоційний фільм про пса Бейлі, який щоразу перероджується в іншому тілі. Це розповідь про глибокий зв'язок між людьми та їхніми домашніми улюбленцями, про вірність, любов та про те, що собаки насправді є найкращими друзями людини.

"Подорож хорошого пса": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вартові Галактики 3"

Для любителів фантастики та супергеройських фільмів рекомендуємо подивитись третю, завершальну частину "Вартових Галактики". А ті, хто не бачив попередні дві, якраз мають нагоду подивитись усю трилогію. Вартові Галактики – це, мабуть, найкраща група супергероїв із кіновсесвіту Marvel.

Ця частина розказує про порятунок Вартовими свого друга єнота Ракету та про його нелегке минуле. Як завжди, цікавий сюжет, улюблені герої, достатньо драми та при цьому багато гумору. Та головне, фільм має важливий контекст про важливість дружби, підтримки, довіри та допомоги у скрутну хвилину.

"Вартові Галактики 3": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оріон і Темряк"

Для діток цікавим буде мультфільм "Оріон і Темряк". Сценарій написав Чарлі Кауфман ("Вічне сяйво чистого розуму", "Бути Джоном Малковичем") на основі однойменної дитячої книжки Емми Ярлетт 2014 року.

Оріон – хлопчик із бурхливою уявою, у якого багато страхів, які він записує у свій щоденник. Одного разу вночі у своїй спальні Оріон зустрічає велику усміхнену істоту Темряка – втілення його найгіршого страху. Темряк втомлений від постійних скарг Оріона на нього, тож пропонує відправитись в подорож, щоб допомогти хлопчику подолати його страхи, показавши переваги та чудеса ночі. Мультиплікаційний фільм буде цікавим як дітям, так і дорослим та подарує приємні емоції.

"Оріон і Темряк": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюна. Частина друга"

Якщо ж на вихідні ви б хотіли подивитись новинку кіно та ще й на великому екрані, то рекомендуємо фантастичний бойовик "Дюна. Частина друга". Це продовження кінокартини "Дюна" 2021 року. У першій кіноадаптації було показано події з однойменного роману Френка Герберта, яка охоплює приблизно першу половину книги, починаючи з прибуття Дому Атрідесів на планету Аракіс і закінчуючи атакою Дому Харконненів та втечею Пола Атріда (Тімоті Шаламе) у глибини пустель до фременів.

У другій частині фільму розкривається подальший шлях Пола від іноземця до лідера фременів, розвиток його зв'язку з фременкою Чані (Зендея) та втілення помсти за вбивство його батька.

Неймовірні кадри та візуальні ефекти, цікавий сюжет фільму та масштабні декорації, дивовижні костюми та саундтреки від легендарного Ганса Циммера, а також неперевершений зірковий склад, який критики назвали однією з найсильніших сторін другої частини "Дюни". Це все гарантує вам незабутній похід у кінотеатр.

"Дюна. Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бідолашні створіння" (18+)

На десерт залишили оскароносну стрічку "Бідолашні створіння" режисера Йоргоса Лантімоса. Це неймовірна історія про фантастичну еволюцію молодої жінки Белли Бакстер (у виконанні неперевершеної Емми Стоун), яку повернув до життя геніальний і неординарний вчений доктор Годвін Бакстер (Віллем Дефо). Не бажаючи залишатись замкненою у чотирьох стінах, Белла втікає з бухгалтером Дунканом (Марк Руффало). У своїй незвичайній подорожі вона розкриває для себе усі сторони людського життя.

"Бідолашні створіння": дивіться онлайн трейлер фільму