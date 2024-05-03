2 цікаві фільми, що подарують святковий настрій

До Великодня залишилося лише кілька днів. Зараз пора завершувати підготовку до свята та набиратися гарних емоцій для святкового настрою. Попри війну та російські обстріли, це період, коли є можливість присвятити час родині та побути з найближчими людьми.

У матеріалі Кіно 24 варіанти фільмів, які підійдуть для перегляду напередодні свят. Вони мотивують і надихають на нові звершення.

До слова 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

"Брюс Всемогутній"

У центрі сюжету – кореспондент Брюс Нолан, який робить кумедні та цікаві сюжети. Утім, чоловік своїм життям не надто задоволений та є цілковитим песимістом. Один день стає для нього цілковитим жахіттям: на нього напали, розбили машину, робота приносить лиш проблеми.

"Брюс Всемогутній": дивіться трейлер онлайн

Але Брюс сподівається на Бога. У закинутому будинку він зустрічає дивного сторожа, який виявляється Господом. Бог наділяє Брюса всемогутньою владою. Залишається запитання – чи зможе чоловік упоратися з божественними силами?

"Ной"

На противагу комедійному фільму перед Великоднем також можна переглянути епічну біблійну стрічку про Ноя, сім'ю та його ковчег. Історія розповідає про те, як світ загруз у гріхах окрім праведника Ноя, якого вигнали у пустелю. Раптом чоловіка мучать сни про потоп, від якого неможливо врятуватися.

"Ной": дивіться трейлер онлайн

У пустелі Ной зустрічає Вартових, що попереджають його про кінець світу. Ной усвідомлює задум Бога, але не знає – що він повинен зробити для того, щоб виконати покладену на нього місію. Ця стрічка надихає та захоплює.