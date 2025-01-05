Антиріздвяне кіно: 3 фільми для тих, кому набридли свята

Новорічно-різдвяні свята майже підійшли до завершення, хоч святковий настрій все ще витає у повітрі. У магазинах досі лунають радісні пісні, а на телебаченні показують шаблонні сімейні фільми.

Для когось це улюблена пора року, а комусь у цей час вже хочеться позбутися тиску суспільства та чекати на літо. Якщо ви серед тих людей, які втомилися від новорічної атмосфери, гірлянд і снігу, 24 Канал рекомендує наступні фільми.

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"Крампус: викрадач Різдва"

Коли наближається Різдво, всі члени сім'ї збираються разом для спільного святкування. Кожен чекає подарунків, веселого настрою та святкової атмосфери. Та цього року нічого цього не буде. Замість святого Миколая приходить Крампус – злий та нещадний демон, який наводить жах не лише на дітей, але й дорослих.

"Крампус: викрадач Різдва": дивіться трейлер онлайн

Це буквально антиріздвяний фільм, де немає радощів та свята. Головна ідея фільму: навіть якщо новорічні свята були створені для доброзичливості та гарного настрою, тепер це пережиток минулого.

"Залягти на дно в Брюгге"

Кримінальна стрічка розповідає про двох професійних злочинців – Рея і Кена. Рей отримує важливе доручення, з яким йому впоратися не вдається. Бос відправляє чоловіка якомога далі – у старовинне бельгійське містечко. Рей повинен пробути там до часу, поки галас щодо його справи стихне. Та й тут не все йде за планом.

"Залягти на дно в Брюгге": дивіться трейлер онлайн

Це один з найкращих фільмів Коліна Фаррелла та Брендана Глісона, де зачіпають тему дружби. Стрічка непередбачувана та гіпнотична.

"Світанок мерців" (1978)

Метафоричний фільм про зомбі розповідає про апокаліпсис, після якого життя на Землі стало справжнім пеклом. Живі мерці знищують всіх людей, що залишилися. Лише дрібка вцілілих ховаються у забарикадованому торговому центрі, де немає надії на допомогу.

"Світанок мерців": дивіться трейлер онлайн

Цей фільм немає нічого спільного з Різдвом, а тому сподобається тим, хто хотів би подивитися щось протилежне класичним святковим стрічкам.