Кінотерапія: топ-5 фільмів для подолання поганого настрою

Під кінець року кількість роботи та невиконаних завдань часто призводить до поганого настрою та апатії. Утім, наближається святковий період, тому варто терміново повертати себе у ресурсний стан.

Цьому точно може посприяти перегляд хорошого фільму. Тому 24 Канал підготував для вас добірку стрічок, які потрібні зараз тим, кому погано на душі.

Рекомендуємо 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху

Фільми, які варто подивитись, коли погано на душі

"Стажер" (2015 рік)

Бен Уіттакер – не той пенсіонер, який хоче сидіти в саду чи вирішувати кросворди. У свої сімдесят років він розуміє, наскільки важливо мати улюблене заняття. Він вирішує розпочати новий етап життя і стає стажером в офісі вебсайту про моду. Керівником цього офісу є молода Джулс Остін. Спочатку співробітники не впевнені, як ставитися до стажера, але згодом вони розуміють, наскільки він цінний, як розмовник і друг. У складних ситуаціях важливо мати таких людей поруч.

"Стажер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Арахісовий сокіл" (2019 рік)

Молодий чоловік, на ім'я Зак більшу частину свого життя прожив у лікарні через синдром Дауна. Однак він мріє вступити до школи реслерів та взяти участь у боротьбі на ринзі. Щоб здійснити цю мрію, Зак втікає з лікарні, пролізаючи через вузьке вікно. У світі за межами лікарні він опиняється вперше. По дорозі він зустрічає злочинця, на ім'я Тайлер, який, виявляється, стане йому другом і помічником у досягненні мрії.

"Арахісовий сокіл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зроблено в Італії" (2020 рік)

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Ця тепла історія розгортається в чарівній Тоскані. Гламурний митець з Лондона повертається до Італії разом зі своїм сином Джеком, щоб швидко продати будинку, який він успадкував від покійної дружини. Однак ситуацію ускладнює те, що відносини між батьком і сином не є найкращими, а сам будинок перебуває у жахливому стані.

"Зроблено в Італії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Очима собаки"

Ця історія оповідається розумним песиком, на ім'я Енцо. Завдяки дружбі зі своїм господарем Денні Свіфтом, амбіційним спортсменом у "Формулі 1", Енцо глибше осмислює людську природу і розуміє, що навички, необхідні на перегонах, можна успішно використовувати для керування своїм життєвим шляхом. Фільм розповідає історію Денні, його коханої дружини Єви, їхньої маленької донечки Зої та, зрештою, найкращого справжнього друга – Енцо.

"Очима собаки": дивіться онлайн трейлер фільму

"2+1" (2016 рік)

Це зворушлива комедія про безтурботного гульвісу Самуїла з Марселя, колишня кохана якого вирішила підкинути йому дитину, щоб насолоджуватися безтурботним життям. Після того, як він приходить до тями, вирішує відшукати свою колишню подругу і віддати їй дитину. У своїх пошуках він вирушає аж до Лондона. Не знайшовши матусю-утікачку, він йде на роботу, стає самотнім батьком і виховує Глорію. Однак через вісім років його з'являється його колишня подружка…

"2+1": дивіться онлайн трейлер фільму