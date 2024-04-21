Для недільного перегляду: 3 фільми, які можна подивитись усією сім’єю

Сімейні фільми завжди займали особливе місце у світі кіно. Вони надають незабутні моменти для всієї родини.

У цій колекції Кіно 24 ви знайдете фільми різних жанрів – від чарівних фентезійних історій та захопливих пригод до зворушливих сімейних драм і веселих анімаційних комедій. Кожен фільм у цій підбірці підібраний таким чином, щоб доставити незабутні емоції та стати основою для спільних спогадів всієї родини, незалежно від віку її членів.

Радимо Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

"Русалонька" (2023)

Усім відома історія про Аріель, прекрасну та націлену на пригоди молоду русалку. Наймолодша і найзухваліша з доньок короля Тритона, Аріель мріє вивчити більше про світ над водою. Під час однієї з її подорожей на поверхню вона закохується у принца Еріка.

Попри те, що русалкам заборонено спілкуватись із людьми, Аріель вирішує слухати своє серце. Тож вона укладає угоду зі злою морською відьмою, Урсулою, яка дає їй можливість дізнатись, яке життя на землі. Але це ставить під загрозу її власне життя та королівську корону батька.

"Русалонька": дивіться онлайн трейлер фільму

"Порятунок Руббі" (2022)

Поліцейський, відданий своїй професії, завжди мріяв про можливість служити в елітному підрозділі К-9. Коли настав час вибору партнера для служби, він усвідомив важливість правильного вибору.

Відвідуючи притулок для тварин, він відчув зв'язок з однією особливою собакою, на ім'я Рубі. Ця собака, хоч і розумна, але дуже енергійна, мала в собі потенціал та відданість, які потрібні для служби в поліції. Таким чином, вони стали партнерами. Ця історія не є вигадкою, вона базується на реальних подіях.

"Порятунок Руббі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аліта: Бойовий ангел" (2019)

Через декілька десятиліть після страшних подій Третьої світової війни, у світі, що відновлюється після апокаліпсису, доктор-кібернетик Ідо знаходить неймовірний артефакт на смітнику: верхню частину кіборга-дівчини з незвичайно великими очима та величезним серцем.

Ідо відновлює дівчину, надаючи їй нове життя. Тепер перед нею розкривається світ повний контрастів постапокаліптичного майбутнього, де вона знаходить своє перше кохання і стикається з небезпекою на кожному кроці.

"Аліта: Бойовий ангел": дивіться онлайн трейлер фільму

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