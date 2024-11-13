Ідеальний варіант на вечір: 4 затишні фільми, які слід переглянути

Коли погода стає все холоднішою, хочеться затишно влаштуватися під ковдрою та увімкнути хороший фільм – цей план звучить як ідеальний вечір. Якісна стрічка зможе зігріти нас так само, як і чашка гарячого какао.

Романтичними, сімейними та комедійними фільмами можна насолоджуватися знову й знову, пише 24 Канал. Це добірка атмосферних стрічок, серед яких і класика, і знайомі фаворити; як осінні, так і різдвяні картини.

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"Залізний велетень"

Події анімаційного фільму відбуваються у жовтні 1950 року й містять привабливу палітру кольорів, від яких так і віє осінньою атмосферою. Стрічка заснована на романі Теда Г'юза, чоловіка Сильвії Платт.

Моряк Ерл бачить, як на землю падає невідомий летючий об'єкт з космосу. Через кілька днів місцевий хлопець бачить гігантського сталевого робота – вони стають справжніми друзями. Але про цього гіганта раптом дізнаються військові.

"Залізний велетень": дивіться трейлер онлайн

"Маленькі жінки"

Це одна з найкращих екранізацій класичного роману, що розповідає про життя чотирьох сестер Марч під час Громадянської війни в США та після неї.

Джо – письменниця та хуліганка, Мег – відповідальна красуня, яка прагне багатого життя. Бет – скромна й сором'язлива музикантка, а Емі – імпульсивна та артистична. Кожна з сестер стикається зі своїми випробуваннями. Стрічка отримала шість номінацій на Оскар.

"Маленькі жінки": дивіться трейлер онлайн

"Хранитель часу"

Це тепла історія 12-річного сироти Гюго Кабре, який живе в столиці Франції у 30-х роках. Після загибелі батька хлопчик живе з дядьком, який відповідає за роботу годинника на вокзалі. Гюго мріє відремонтувати загадкову механічну ляльку, у чому йому може допомогти дівчинка Ізабель.

Засніжений Париж робить цей фільм надзвичайно затишним. Тут історія поєднується з фантазією.

"Хранитель часу": дивіться трейлер онлайн

"Клаус"

Анімована різдвяна комедія розповідає про енергійного листоношу, який шукає роботу у далекому містечку на півночі. Здавалося б, що лише диво змусить непривітних жителів писати одне одному листи. Та чудеса близько, адже в цьому містечку живе Санта Клаус. А Різдво, яке вже зовсім скоро, життя листоноші кардинально зміниться.

Цей мультфільм 2019 року може стати ще однією класичною різдвяною стрічкою.

"Клаус": дивіться трейлер онлайн