Що подивитися з дітьми на канікулах: 5 фільмів для всієї родини

Оскільки на вулиці літо, а в школах вже пролунав останній дзвінок, то діти вирушили на свої довгоочікувані канікули. У сучасних умовах важко забезпечити багато радісних моментів, однак це таки можна спробувати зробити.

Наприклад, один із варіантів – спільний перегляд хорошого та якісного мультфільму. 24 Канал підібрав ті, які будуть подобатись і старшому, і молодшому поколінню.

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"Дикий робот", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Робот Роз опиняється на безлюдному острові після аварії на його кораблі. Робот повинен вижити у нових суворих умовах, а в цьому йому допомагають тварини на острові. Раптом Роз прив'язується до осиротілого гусеняти.

"Дикий робот": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Як приручити бізона", 2024

Рейтинг IMDb: 6,6

Сюжет розгортається у 1886 році. У центрі історії – двоє ірландських сиріт, Том та Мері, які прибувають до Нью-Йорка. Вони мають знайти свого дядька Найла та отримати спадщину, тому вирушають у небезпечну подорож через усю Америку на поїзді.

"Як приручити бізона": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Сезон полювання", 2006

Рейтинг IMDb: 6,1

Сюжет цього популярного мультфільму розповідає про домашнього ведмедя гризлі, на ім'я Буг, який звик жити в комфорті, але з певних причин опиняється в дикій природі перед відкриттям сезону полювання.

"Сезон полювання": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Хоробра серцем", 2012

Рейтинг IMDb: 7,1

Події розгортаються в середньовічній Шотландії. За давньою традицією, Мерида повинна вийти заміж за одного із синів лідерів дружніх кланів. Проте дівчина не бажає такого майбутнього, вона любить свободу та стрільбу з лука.

"Хоробра серцем": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Мій сусід Тоторо", 1988

Рейтинг IMDb: 8,1

За сюжетом, професор Кусакабе з двома доньками, 10-річною Сацукі та 4-річною Мей, переїжджає у старий сільський будинок, щоб бути ближче до лікарні, де лікується їхня мама. Дівчатка дізнаються, що їхній новий дім населений кумедними духами – "сусуватарі".

"Мій сусід Тоторо": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Також цими днями вийшов перший трейлер "Шрека 5". Прем'єра у кіно запланована на літо 2027 року.