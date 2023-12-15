Різдвяний кіномарафон: фільми для усієї сім'ї, які створять святковий настрій

Попри війну та спроби росіян демотивувати українців, новорічні свята залишаються чудовим приводом, щоб створити позитивний настрій. Це можна зробити, переглянувши різдвяну стрічку, яка забезпечить вам відчуття свята.

Для цього 24 Канал підготував список найкращих фільмів для усієї родини, які створять між вами відчуття єдності напередодні Різдва. Переглядайте стрічку усією сім'єю, прикрашайте ялинку та порадуйте собі відчуття радості.

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Фільми для усієї сім'ї

"На місці принцеси" (2018 рік)

За тиждень до Різдва герцогиня Маргарет і робітниця пекарні з Чикаго, Стейсі, обмінюються місцями. Виявляється, що вони подібні, як дві краплі води. Допомагаючи Санта-Клаусові, герцогиня Маргарет закохується в співробітника хлібопекарні, а як Стейсі – у благородного принца, нареченого Маргарет. Герої з різних соціальних верств опиняються в нових умовах та переосмислюють своє життя.

"На місці принцеси": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяна підміна" (2015 рік)

Одинадцятирічний Роббі Тейлор вже знає, що таке горе – його мати померла. Тепер він разом зі своїм батьком, який працює адвокатом з нерухомості, мешкає в Лос-Анджелесі. Батько Роббі вважає, що ключ до щастя полягає у фінансовому достатку, і докладає зусиль для забезпечення себе і свого сина.

Але Роббі прагне відчути тепло батьківської уваги, бажає більше близькості, але стикається лише з самотністю та мріє про собаку. За традицією, під час Різдва відбувається неймовірне чудо.

"Різдвяна підміна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Втрачене Різдво" (2011)

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Це історія про випадковості, великі втрати та неймовірні можливості, що можуть зустрітися лише один раз у житті. Хлопчик, на ім'я Гус ховає ключі від батьківської машини, який працює пожежником, в спробі змусити його залишитися вдома. Але трапляється нещасний випадок, що призводить до трагічної смерті його батьків.

Ситуація виглядає безвихідно, але перед Різдвом у Манчестері з'являється таємнича постать. Він не знає, хто це і звідки, але точно знає, що ця особа володіє здатністю повертати людям втрачене.

"Втрачене Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крижане серце" (2013 рік)

Принцеса Ельза поглиблює своє рідне королівство Ерендел у стан вічної зими та вирішує втекти в гори, де будує для себе сніговий замок. Молодша сестра, принцеса Анна, вирушає в подорож у пошуках старшої сестри. Її супроводжують продавець льоду Крістоф, вірний північний олень та милий сніговик.

"Крижане серце": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Поганий Санта" (2003 рік)

Віллі – п'яниця, невдаха, колишній в'язень і злочинець. Разом зі своїм другом Маркусом він вже довгий час грабує торговельні центри. Їхня "остання справа" має роз'єднати їх, і після цього кожен обирає свій шлях. Вони приймають рішення заховатися в торговельному центрі, який стає їхньою наступною мішенню. Тут Віллі відіграє роль Санта-Клауса, а Маркус – ельфа.

Все могло б закінчитися як завжди, але Віллі зустрічає хлопчика Термана Мермана, який сприйняв злочинця за справжнього Санту і запропонував йому свою дружбу. Поступово їхнє спілкування нагадує старому п'яниці давно забуте відчуття свята та бажання піклуватися про близьких.

"Поганий Санта": дивіться онлайн трейлер фільму